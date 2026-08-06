Italy và Hy Lạp trở thành điểm nóng của virus Tây sông Nile

Virus Tây sông Nile đang lây lan rộng ở châu Âu, trong đó Italy và Hy Lạp là những điểm nóng.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết tính đến ngày 29/7, các nước Italy, Romania, Pháp, Bắc Macedonia, Tây Ban Nha và Đức ghi nhận các ca nhiễm virus Tây sông Nile ở người.

Theo EDCD, có 49 khu vực ghi nhận sự tồn tại của loại virus này được xác định tại 7 quốc gia châu Âu, trong đó có 30 khu vực tại Italy, 8 tại Hy Lạp, 4 tại Romania, 2 tại Pháp, 2 tại Bắc Macedonia, 2 tại Tây Ban Nha và 1 tại Đức.

Theo dữ liệu mới nhất của ECDC, Italy có số ca nhiễm cao nhất với 94 ca, tiếp theo là Bắc Macedonia và Tây Ban Nha (mỗi nước 7 ca), Romania (5 ca), Pháp (2 ca) và Đức (1 ca).

Trong khi đó, virus Tây sông Nile cũng đang có xu hướng lây lan nhanh tại Hy Lạp. Theo Tổ chức Y tế công cộng quốc gia Hy Lạp, trong tuần qua, đã có 23 ca nhiễm mới được báo cáo.

Tính từ đầu mùa Xuân đến ngày 5/8, Hy Lạp ghi nhận tổng cộng 65 ca nhiễm, gồm 54 ca biểu hiện bệnh lý thần kinh nghiêm trọng như viêm não, viêm màng não và/hoặc liệt mềm cấp tính, và 11 ca còn lại có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.

Đến nay, Hy Lạp báo cáo 6 ca tử vong, đều là bệnh nhân trên 65 tuổi có biến chứng nghiêm trọng về hệ thần kinh trung ương.

Theo Tổ chức Y tế công cộng quốc gia, virus Tây sông Nile đang lây lan rộng rãi, nhưng ở dạng "ẩn," nghĩa là các ca bệnh nặng được ghi nhận chỉ chiếm một phần nhỏ so với thực tế.

Dựa trên dữ liệu dịch tễ học huyết thanh, giới chuyên gia ước tính rằng cứ mỗi ca bệnh có biến chứng viêm não và bệnh lý thần kinh thì có khoảng 140 người đã nhiễm virus nhưng chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc hoàn toàn không có triệu chứng.

Virus Tây sông Nile chủ yếu lây qua muỗi đã hút máu chim nhiễm bệnh. Dù đã ghi nhận các trường hợp lây qua truyền máu, ghép tạng, thai kỳ hoặc cho con bú, những ca như vậy vẫn hiếm.

Hiện cũng không có bằng chứng cho thấy virus lây qua tiếp xúc thông thường giữa người với người.

Tại châu Âu, phần lớn ca nhiễm xảy ra từ cuối Xuân đến mùa Thu, thường đạt đỉnh trong khoảng tháng Bảy đến tháng Chín. Cho đến nay vẫn chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu cho người, trong khi việc chăm sóc chỉ giới hạn ở giảm triệu chứng cùng điều trị hỗ trợ./.

Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu Dù nguy cơ nhiễm bệnh nhìn chung vẫn ở mức thấp, WHO khuyến cáo những người sống hoặc di chuyển đến các khu vực có dịch cần tự bảo vệ khỏi muỗi đốt và lưu ý các triệu chứng của thể bệnh nặng.