Syria: Nổ xe buýt gần thủ đô Damascus khiến 2 người chết và 13 người bị thương

Truyền thông nhà nước Syria dẫn thông báo của Bộ Y tế nước này cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong vụ nổ bom trên một xe buýt nhỏ ngày 6/8 tại thị trấn Jaramana, nơi có đông người Druze và Cơ đốc giáo sinh sống, gần thủ đô Damascus.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần nóc xe bị thổi tung, khung xe hư hỏng nặng từ bên trong và các mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Truyền hình nhà nước Syria dẫn một nguồn tin chính thức cho biết theo thông tin ban đầu, vụ nổ tại Jaramana xảy ra do một quả bom được cài bên trong xe buýt nhỏ.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công.

Kể từ khi chính quyền của nhà lãnh đạo Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, chính quyền mới do lực lượng Hồi giáo lãnh đạo tại Syria đã tìm cách thiết lập quyền kiểm soát trên toàn quốc và khôi phục an ninh. Tuy nhiên, thủ đô Damascus và các vùng ngoại ô đã xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào dân thường và lực lượng an ninh.

Trong các vụ việc gần đây, đáng chú ý có vụ tấn công bằng 2 quả bom tự chế trong thời gian Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Damascus vào tháng trước đã khiến 1 người đã thiệt mạng và 36 người bị thương.

Giới chức Syria cho biết đã bắt giữ một nhóm có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bị cáo buộc thực hiện các vụ đánh bom này. Vài ngày trước đó, một vụ đánh bom tại quán cà phê ở trung tâm thủ đô Damascus đã khiến 10 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.

Nghiêm trọng nhất là vụ tấn công một nhà thờ tại Damascus vào tháng 6/2025, khiến 25 người thiệt mạng. Một nhóm Hồi giáo dòng Sunni sau đó đã nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết này, trong khi giới chức Syria quy trách nhiệm cho IS./.

Thảm kịch giao thông tại Syria: 35 người chết, 30 người bị thương Ngày 25/7, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra trên một tuyến cao tốc tại Syria khiến hàng chục người thương vong, phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông nghiêm trọng tại nước này.