Bản tin 60s ngày 7/8/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Tiến "Bịp" hầu tòa trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Miền Bắc giảm mưa từ đêm nay, cuối tuần chuyển nắng nóng.

Triệu tập 28 người trong vụ cướp giật dây chuyền của nữ du khách tại Cần Thơ.

Bắt tạm giam chủ tịch công ty từng đề xuất làm dự án đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao 100 tỷ USD.

Giá xăng dầu đồng loạt lao dốc, xăng E10 giảm hơn 500 đồng/lít.

Nga thông báo tấn công căn cứ ngầm của Ukraine.

Iran và Oman thống nhất mở eo biển Hormuz 60 ngày.

NATO thúc đẩy tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine./.