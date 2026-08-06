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Khởi tố đối tượng giả danh Công an, lừa đảo "chạy án" tại Đắk Lắk

Đối tượng Văn Thị Thúy đã giả danh cán bộ Công an, hứa hẹn sẽ "chạy án" cho một bị can đang bị điều tra để lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tuấn Anh
Đối tượng Văn Thị Thuý tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối tượng Văn Thị Thuý tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng giả danh cán bộ Công an để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Văn Thị Thúy (37 tuổi), trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là người không có nghề nghiệp ổn định. Cuối năm 2025, khi biết anh H (33 tuổi) trú tại tỉnh Đắk Lắk đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Thúy đã gặp gỡ, đưa ra thông tin bản thân mình là cán bộ Công an, có nhiều mối quan hệ và hứa hẹn sẽ "chạy án" được cho anh H. Sau đó anh H đã đưa cho Thúy 400 triệu đồng.

Sau khi biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc có liên quan đến mình, Thúy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Thúy đang lẩn trốn tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội.

Đến đầu tháng 8/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử tổ công tác ra Hà Nội triệu tập đối tượng Thúy về Đắk Lắk để thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
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