Thắp lên hy vọng cho bệnh nhân nghèo từ 'phòng khám 0 đồng' ở An Giang

Gần bốn năm qua, Phòng khám Y học cổ truyền từ thiện Chợ Vàm, xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng nghìn bệnh nhân nghèo trong và ngoài tỉnh.

Không chỉ khám, chữa bệnh miễn phí, nơi đây còn là điểm hội tụ của những tấm lòng nhân ái, khi các y, bác sỹ, lương y và tình nguyện viên lặng lẽ cống hiến, góp phần mang lại cơ hội hồi phục sức khỏe cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

Nơi người bệnh tìm lại niềm tin

Mỗi sáng, khuôn viên chùa Bửu Lâm, xã Chợ Vàm lại nhộn nhịp người đến khám bệnh. Từ nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long hay Cần Thơ, những bệnh nhân mắc các bệnh về xương khớp, thoái hóa cột sống... tìm về Phòng khám Y học cổ truyền từ thiện Chợ Vàm với mong muốn được điều trị mà không phải lo gánh nặng chi phí.

Thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11/2022, Phòng khám Y học cổ truyền từ thiện Chợ Vàm là kết quả của chương trình phối hợp mô hình “2 an” (an sinh xã hội-an ninh trật tự) giữa Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và Công an tỉnh An Giang.

Trên diện tích hơn 120m2, công trình được xây dựng từ nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí hơn 430 triệu đồng, do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân đóng góp.

Hiện, Phòng khám Y học cổ truyền từ thiện Chợ Vàm có một bác sỹ, 4 y sỹ, 9 kỹ thuật viên cùng hơn 10 tình nguyện viên. Mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận từ 40 đến 70 lượt bệnh nhân, điều trị bằng các phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp, vật lý trị liệu kết hợp sử dụng thuốc Đông, Tây y.

Đối với những bệnh nhân ở xa, phòng khám còn bố trí nơi lưu trú và phục vụ bữa ăn miễn phí.

Gần bốn năm qua, Phòng khám Y học cổ truyền từ thiện Chợ Vàm đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng nghìn bệnh nhân nghèo trong và ngoài tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ông Nguyễn Thành Út, Trưởng ban điều hành Phòng khám Y học cổ truyền từ thiện Chợ Vàm cho biết toàn bộ đội ngũ y, bác sỹ, lương y đều làm việc trên tinh thần thiện nguyện, không nhận thù lao. Có người từng là bệnh nhân, sau khi khỏi bệnh lại quay trở về làm tình nguyện viên để giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình. Đó là điều khiến ông rất xúc động.

Điều đặc biệt ở Phòng khám là nhiều y, bác sỹ sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục khoác áo blouse trắng. Với họ, chữa bệnh không chỉ là một nghề, mà còn là cách tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Bác sỹ y học cổ truyền Nguyễn Thị Bạch Tuyết, từng công tác tại Bệnh viện huyện Phú Tân (nay là Trung tâm Y tế Phú Tân, tỉnh An Giang), cho biết sau khi nghỉ hưu, bà vẫn muốn tiếp tục hành nghề để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện chữa bệnh. Nhìn thấy bệnh nhân khỏe lên từng ngày, tự đi lại được, nỗi đau vơi đi là niềm vui lớn nhất của người thầy thuốc.

Lan tỏa nghĩa tình từ những việc làm bình dị

Mỗi bệnh nhân đến với Phòng khám Y học cổ truyền từ thiện Chợ Vàm đều có một hoàn cảnh riêng. Có người nhiều năm chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm, có người vì kinh tế eo hẹp mà đành chấp nhận sống chung với bệnh tật.

Cũng có những người sau khi được điều trị hiệu quả đã quay trở lại, góp sức cùng phòng khám chăm sóc những bệnh nhân khác.Anh Cao Thanh Tuấn (ngụ tỉnh Vĩnh Long) là một trong những trường hợp như vậy. Sau cơn đột quỵ, anh tiếp tục điều trị phục hồi chức năng tại Phòng khám Y học cổ truyền từ thiện Chợ Vàm. Qua hơn 40 ngày kiên trì tập luyện, sức khỏe của anh cải thiện rõ rệt, tay chân linh hoạt hơn, khả năng nói cũng dần hồi phục.

Trong khi đó, bà Lê Ngọc Dung (ngụ xã Chợ Vàm) nhiều năm chịu đựng chứng thoái hóa và tràn dịch khớp gối. Sau hơn nửa tháng điều trị bằng châm cứu kết hợp vật lý trị liệu, việc đi lại của bà thuận lợi hơn trước.

“Tôi từng điều trị nhiều nơi nhưng bệnh cứ tái, đi tái lại. Đến đây được các bác sỹ tận tình chữa trị, lại không phải lo chi phí nên tôi rất biết ơn," bà Dung xúc động nói.

Theo ông Nguyễn Thành Út, toàn bộ kinh phí hoạt động của phòng khám đều dựa vào sự chung tay của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và người dân. Từ thuốc men, vật tư y tế đến những suất cơm dành cho bệnh nhân đều được xã hội hóa. Dù còn không ít khó khăn về kinh phí và trang thiết bị, tập thể y, bác sỹ và tình nguyện viên vẫn nỗ lực duy trì hoạt động với mong muốn không để người nghèo mất đi cơ hội được điều trị.

Dược liệu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân tại Phòng khám Y học cổ truyền từ thiện Chợ Vàm được bảo quản khoa học, đảm bảo phục vụ tốt việc điều trị của bệnh nhân. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Thời gian tới, phòng khám dự kiến đầu tư thêm trang thiết bị, mở rộng khu lưu trú cho bệnh nhân điều trị dài ngày, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Theo bác sỹ Huỳnh Văn Thực, Giám đốc Trạm Y tế xã Chợ Vàm, thời gian qua, Phòng khám Y học cổ truyền từ thiện Chợ Vàm đã góp phần chia sẻ đáng kể áp lực cho hệ thống y tế cơ sở, nhất là trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với người cao tuổi, hộ nghèo và người mắc các bệnh mạn tính về cơ, xương, khớp… Đây thực sự địa chỉ tin cậy, góp phần giảm tải cho tuyến y tế cơ sở và lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Thời gian tới, Trạm Y tế xã Chợ Vàm sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để phòng khám duy trì hoạt động ổn định; đồng thời tăng cường kết nối nguồn lực xã hội, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sỹ, kỹ thuật viên của phòng khám có chuyên môn tốt, vững tay nghề, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Gần bốn năm đi vào hoạt động, Phòng khám Y học cổ truyền từ thiện Chợ Vàm đã trở thành điểm tựa của hàng nghìn bệnh nhân nghèo ở An Giang và nhiều tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Giá trị lớn nhất mà phòng khám mang lại không chỉ là những toa thuốc hay những liệu trình điều trị miễn phí, mà còn là sự sẻ chia, lòng nhân ái và niềm tin được vun đắp từ những con người bình dị.

Trong căn phòng khám giản đơn ấy, mỗi bệnh nhân khỏe mạnh trở về với gia đình chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần thiện nguyện và sự chung tay vì cộng đồng./.

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