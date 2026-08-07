Môi trường

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên khu vực vịnh Bắc Bộ

Hồi 9 giờ sáng 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, sức gió mạnh nhất giật cấp 8.

Thắng Trung
Hình ảnh vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Hình ảnh vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 7/8, vùng áp thấp trên khu vực vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 9 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ, trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển chậm theo hướng Đông với tốc độ khoảng 5km/h

Đến 9 giờ ngày 8/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 5 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 9 giờ ngày 9/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 5 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội #áp thấp nhiệt đới #vịnh Bắc Bộ TP. Hà Nội
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