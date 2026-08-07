Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công xây Trường THPT Nam Đàn 1

Ngày 7/8, tại xã Vạn An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức khởi công Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, phát triển con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy đất nước phát triển nhanh bền vững với trọng tâm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An trong nhiều năm qua đã cụ thể hóa hiệu quả chủ trương của Đảng bằng nhiều quyết sách thiết thực, huy động hiệu quả các nguồn lực để chăm lo, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với sự nghiệp giáo dục.

Ngoài trang bị tri thức còn phải hình thành tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, khả năng thích ứng và khát vọng cống hiến, để mỗi học sinh đủ năng lực làm chủ tương lai và đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Việc xây dựng Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 không những tạo dựng một cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, mà quan trọng hơn là kiến tạo một môi trường giáo dục chất lượng cao, nhân văn và giàu cảm hứng, nơi truyền thống hiếu học được tiếp nối, tài năng được nuôi dưỡng và khát vọng được chắp cánh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tặng các suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Đó cũng là nền tảng để nhà trường tiếp tục phát huy vai trò, vị thế là một trong những ngôi trường giàu truyền thống trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Để công trình được triển khai đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả lâu dài, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, các ngành, chủ đầu tư và đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, tuyệt đối an toàn trong thi công.

Các bên liên quan quản lý, sử dụng chặt chẽ, công khai, minh bạch và hiệu quả mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

Mục tiêu cao nhất là đưa ngôi trường vào hoạt động từ năm học 2027-2028, đáp ứng sự mong đợi của các thế hệ thầy và trò, nhân dân địa phương.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cần tiếp tục triển khai hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển mới, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tài.

Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ năng lực quản trị, xây dựng nhà trường theo hướng hiện đại, thông minh, chất lượng, hiệu quả, không ngừng phát huy truyền thống gần 65 năm xây dựng và trưởng thành.

Mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục truyền cảm hứng bằng trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm. Mỗi học sinh không ngừng học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên để xứng đáng với truyền thống của nhà trường và quê hương Nam Đàn góp phần xây dựng Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 trở thành một môi trường giáo dục tiêu biểu, kiểu mẫu của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương tại lễ khởi công. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 được xây dựng trên diện tích hơn 5ha, có tổng số vốn khoảng 300 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành công trình sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của 2.000 đến 2.200 học sinh, cùng đội ngũ 120 giáo viên.

Công trình được đầu tư đồng bộ, gồm 1 nhà hiệu bộ kết hợp hội trường cao 3 tầng, một nhà học bộ môn cao 3 tầng, 3 khối nhà học lý thuyết cao 3 tầng, 1 nhà thư viện cao 2 tầng, nhà căng tin và khu nghỉ trưa cao 2 tầng, 1 Nhà đa năng hỗn hợp cao 2 tầng.

Hệ thống hành lang, nhà cầu, công trường, gara, sân chào cờ cùng các công trình phụ trợ được kết nối khoa học, góp phần hình thành một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu dạy học và phát triển toàn diện học sinh trong giai đoạn mới./.

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