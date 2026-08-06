Vụ chuyên Tuyên Quang: Thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi Công văn số 5157/BGDĐT-QLCL đến Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, hướng dẫn tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 đối với các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.

Theo hướng dẫn, công tác tổ chức thi lại được thực hiện theo quy định của Quy chế thi, diễn ra từ ngày 13 đến 15/8.

Cụ thể, sáng 13/8, họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi. Chiều 13/8, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi.

Ngày 14/8, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi Toán.

Sáng 15/8, thí sinh làm bài thi 2 môn tự chọn.

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại điểm thi hoàn thành chậm nhất ngày 10/8. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho những người làm nhiệm vụ coi thi, hoàn thành chậm nhất ngày 11/8. Ban coi thi sẽ làm việc từ 12/8.

Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 19/8.

Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20/8 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28/8. Trong quá trình tổ chức thi, mọi tình huống bất thường cần báo cáo ngay về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang hoàn thành việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp cho thí sinh, hoàn thành chậm nhất ngày 10/8/2026./.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Thi lại không phải để xóa bỏ trách nhiệm của thí sinh Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định việc cho thí sinh điểm thi trường chuyên Tuyên Quang thi lại do chưa xác định vi phạm cụ thể của các thí sinh nhưng không có nghĩa là xóa bỏ trách nhiệm.