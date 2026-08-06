Cà Mau hợp nhất 4 trường cao đẳng, tăng quy mô đào tạo nhân lực chất lượng cao

Chiều 6/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố thực hiện Quyết định số 1842/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau vào Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau và đổi tên thành Trường Cao đẳng Cà Mau.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ Cà Mau công bố quyết định sáp nhập, đồng thời triển khai quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về công tác cán bộ.

Theo đó, Tiến Sĩ Ngô Đức Lưu, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bạc Liêu được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng nghề Cà Mau; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm tính từ ngày ký.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, việc sắp xếp 4 trường cao đẳng thành Trường Cao đẳng Cà Mau không chỉ giảm đầu mối, tinh gọn tổ chức bộ máy, mà hướng đến mục tiêu hình thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô lớn hơn, đủ năng lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Ban Giám hiệu trường khẩn trương triển khai xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, nhất là đề án vị trí việc làm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đây là cơ sở để hình thành bộ máy tổ chức bên trong.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Trường cao đẳng Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Cùng với đó, khẩn trương thực hiện các quy trình, quy định để thành lập Đảng bộ, các tổ chức chính trị-xã hội trong nhà trường để đi vào thế ổn định, hoạt động ngay sau khi công bố quyết định.

Tập thể sư phạm của trường phải xây dựng chương trình đào tạo, phát triển chương trình đào tạo phù hợp với tổ chức bộ máy mới, trường mới; đặt trong bối cảnh hiện đại hóa trường cao đẳng nghề, trường đại học theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQTW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Ban Giám hiệu các trường quan tâm mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, các trường đại học, các đối tác để nâng cao chất lượng đào tạo.

Thay mặt lãnh đạo Trường Cao đẳng Cà Mau, Tiến Sĩ Ngô Đức Lưu, Hiệu trưởng trường chia sẻ, trong bối cảnh tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và hạ tầng logistics, Ban Giám hiệu trường ý thức sâu sắc rằng niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, vừa là niềm vinh dự, vừa là trọng trách lớn của trường.

Trước mắt, tập thể lãnh đạo trường sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định tư tưởng và tạo sự đồng thuận trong đội ngũ; kế thừa, phát huy những giá trị, truyền thống tốt đẹp của các trường tiền thân; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của viên chức, người lao động và người học. Đồng thời, trường sẽ từng bước đổi mới chương trình và phương thức đào tạo; tăng cường liên kết với doanh nghiệp; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Cà Mau.

Ban Giám hiệu trường sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết liệt trong hành động và đổi mới sáng tạo; quyết tâm từng bước đưa Trường Cao đẳng Cà Mau trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, có uy tín trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Cũng trong chiều 6/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu vào Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau; trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho ông Huỳnh Quốc Sử, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau sau sáp nhập, thời gian bổ nhiệm là 5 năm, tính từ ngày ký./.

Cà Mau: Sắp xếp, mở rộng các trường phục vụ dạy học 2 buổi mỗi ngày Việc sắp xếp, mở rộng các trường được cải tạo từ trụ sở làm việc của Đảng ủy-HĐND-Ủy ban Nhân dân và Khu thiết chế văn hóa sau khi sáp nhập đơn vị hành chính dôi dư, có diện tích khoảng 10.000m².

​

​