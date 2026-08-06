Cần Thơ xem xét đề xuất xây dựng Tổ hợp Giáo dục-Đào tạo 636 tỷ đồng

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Cần Thơ đang định hướng mở rộng hợp tác với khu vực doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục-đào tạo chất lượng cao, góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là nội dung được đặt ra tại cuộc họp xem xét đề xuất đầu tư Tổ hợp Giáo dục-Đào tạo Cần Thơ của Tổ chức Giáo dục FPT chiều ngày 6/8.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Giám đốc Đầu tư và Xây dựng, Tập đoàn FPT kiến nghị, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại khu đất 6,7 ha tại phường An Bình, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 636 tỷ đồng. Quy mô đào tạo khoảng 3.480 học sinh, sinh viên từ bậc phổ thông đến đại học và sau đại học, tạo khoảng 260 việc làm trực tiếp khi đi vào hoạt động.

Dự án được đề xuất triển khai theo ba giai đoạn trong thời gian khoảng 8 năm. Đồng thời, xem xét điều chỉnh quy hoạch khi cần thiết để phù hợp với định hướng phát triển tổ hợp giáo dục; phê duyệt danh mục dự án đấu thầu có sử dụng đất và tạo điều kiện đẩy nhanh các thủ tục pháp lý theo đúng quy định để dự án sớm được triển khai.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Giám đốc Đầu tư và Xây dựng, Tập đoàn FPT phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Theo đánh giá của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, dự án phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chủ trương xã hội hóa giáo dục và thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục-đào tạo của thành phố.

Qua rà soát, khu đất đề xuất có chức năng đất giáo dục theo quy hoạch; tuy nhiên, một số chỉ tiêu quy hoạch, nhất là chiều cao công trình cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện theo đúng trình tự pháp luật về quy hoạch, xây dựng trước khi triển khai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao định hướng đầu tư lâu dài của Tập đoàn FPT. Phát triển giáo dục chất lượng cao là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn FPT khẩn trương rà soát, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến khu đất cũ. Đối với khu đất mới tại phường An Bình, việc lựa chọn nhà đầu tư phải thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Bên cạnh việc phát triển cơ sở giáo dục, ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị Tập đoàn FPT nghiên cứu bổ sung Trung tâm Đổi mới sáng tạo, không gian nghiên cứu, ươm tạo khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ dành cho học sinh, sinh viên, qua đó hình thành hệ sinh thái giáo dục gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý, doanh nghiệp nghiên cứu phương án quy hoạch, thiết kế kết nối đồng bộ giữa các khu đất, bảo đảm hài hòa về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và cảnh quan đô thị.

Việc thành phố và doanh nghiệp thống nhất tiếp tục nghiên cứu triển khai dự án kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho người học tại Cần Thơ cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng./.

Cần Thơ: Đa dạng hóa hệ thống giáo dục đại học, thúc đẩy nhân lực chất lượng cao Thành phố Cần Thơ triển khai nhiều chính sách phát triển giáo dục đại học theo hướng tận dụng đa dạng các nguồn lực xã hội để nâng chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển Đồng bằng sông Cửu Long.