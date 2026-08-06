Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng các giải thưởng khoa học và công nghệ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 1492/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7.

Quyết định nêu rõ, thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7 (Hội đồng), để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Trần Hồng Thái - Giáo sư-Tiến sỹ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông Lê Văn Lợi - Giáo sư-Tiến sỹ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Các Ủy viên bao gồm ông Nguyễn Văn Chương - Giáo sư-Tiến sỹ, Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Thần kinh, Bệnh viện Quân y 103; ông Đỗ Tất Cường - Giáo sư-Tiến sỹ, Chủ tịch Hội đồng cố vấn lâm sàng, Công ty Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec; bà Trần Thị Minh Đức - Giáo sư-Tiến sỹ, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành Tâm lý học;

Bà Vũ Thị Thu Hà - Giáo sư-Tiến sỹ, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc hoá dầu, Bộ Tài chính; ông Thái Hoàng - Giáo sư-Tiến sỹ, Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Ông Bạch Nhật Hồng - Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ quân sự; ông Phạm Văn Hùng - Giáo sư-Tiến sỹ, Nguyên Viện trưởng Viện Cơ khí (Nay là Trường Cơ khí), Đại học Bách khoa Hà Nội; ông Mai Quang Huy - Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng;

Ông Nguyễn Công Khẩn - Giáo sư-Tiến sỹ, Nguyên Cục trưởng Cục Khoa học và Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế; ông Trần Đình Kiên - Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Ông Nguyễn Văn Kính - Giáo sư-Tiến sỹ, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; bà Ngô Thị Phương Lan - Giáo sư-Tiến sỹ, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Giáo sư-Tiến sỹ, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và công nghệ Gen Vinmec, Trường Đại học VinUni; ông Phạm Thế Long - Giáo sư-Tiến sỹ khoa học, nguyên Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng; ông Trần Xuân Nam - Giáo sư-Tiến sỹ, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng;

Ông Mai Trọng Nhuận - Giáo sư-Tiến sỹ, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Nguyễn Quân - Tiến sỹ, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Văn Thân - Tiến sỹ, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân;

Ông Nguyễn Trung Việt - Giáo sư-Tiến sỹ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Nguyên tắc, chế độ làm việc của Hội đồng: Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan Thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Công tác giúp việc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập.

Trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ để giải quyết công việc.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Phát động Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026 với 5 lĩnh vực Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Bảo Sơn sẽ xét trao 5 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội, khoa học nhân văn; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y - dược và Khoa học nông nghiệp.