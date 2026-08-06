Trung Quốc vận hành giàn phát điện gió nổi đầu tiên chịu được bão cấp 17

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 6/8, Tổng Công ty Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) cho biết giàn điện gió nổi ngoài khơi công suất 16 MW kiểu chân căng, do nước này tự thiết kế và chế tạo, mang tên “CNOOC Anlan”, đã được kết nối thành công với lưới điện của mỏ dầu Lục Phong (Lufeng), qua đó cung cấp nguồn điện xanh trực tiếp cho mỏ dầu này.



Được thiết kế và chế tạo để chịu được các điều kiện khắc nghiệt như bão cấp 17, việc đưa giàn điện này vào vận hành đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với công nghệ thiết bị điện gió nổi ngoài khơi của Trung Quốc, đồng thời đưa dự án này vào hàng ngũ các công nghệ hàng đầu thế giới và mở ra những hướng đi mới cho sự phát triển điện gió ngoài khơi tại Trung Quốc.

Giàn điện gió “CNOOC Anlan” được lắp đặt tại lưu vực cửa sông Châu Giang ở độ sâu 136m và cách bờ biển 136 km. Giàn điện gió này có chiều cao tương đương tòa nhà gần 110 tầng, trọng lượng nặng 7.800 tấn và có diện tích quét gió tương đương 7,5 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Giàn điện gió này được kết nối với lưới điện mỏ dầu Lục Phong thông qua cáp ngầm dưới biển và dự kiến sẽ cung cấp 54 triệu kWh điện xanh mỗi năm sau khi đi vào hoạt động.

Trung Quốc sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng gió biển sâu dồi dào, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển điện gió ngoài khơi trong tương lai. Các tuabin gió nổi chân căng là những cấu trúc nổi quy mô lớn được thiết kế và xây dựng đặc biệt cho việc phát triển điện gió biển sâu, đặt ra những thách thức kỹ thuật đáng kể.

Tuabin gió Goldwind của Trung Quốc. (Nguồn: SCMP)

So với các giàn bán chìm, giàn chân căng mang lại những lợi thế đáng kể về độ ổn định và lượng thép tiêu thụ trên mỗi megawatt, đồng thời yêu cầu diện tích biển ít hơn.

Điều này giúp giảm thiểu xung đột giữa phát triển điện gió ngoài khơi và các hoạt động hàng hải truyền thống, thúc đẩy việc sử dụng không gian biển hiệu quả và tối ưu hơn.

Do tính biến động cao của năng lượng gió, CNOOC đã đề xuất mô hình cung cấp điện kết hợp đa nguồn, tích hợp điện gió ngoài khơi, phát điện bằng dầu và lưu trữ năng lượng.

Mô hình này nhằm mục đích đạt được tỷ lệ cao điện gió ngoài khơi được kết nối với lưới điện mỏ dầu, thay thế phát điện bằng dầu thô bằng điện xanh, giảm sự phụ thuộc của sản xuất dầu khí vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời giảm phát thải chất gây ô nhiễm và cường độ carbon.

Sau khi giàn phát điện gió này đi vào hoạt động, dự kiến sẽ tiết kiệm được 15.000 m3 dầu nhiên liệu và giảm lượng khí thải carbon dioxide khoảng 35.000 tấn mỗi năm./.

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