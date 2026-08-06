Trung Quốc thử nghiệm tuyến tàu cao tốc xuyên vùng đất đóng băng vĩnh cửu

Ngày 6/8, tuyến đường sắt cao tốc xuyên qua vùng đất đóng băng vĩnh cửu ở tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc, đã vận hành thử nghiệm, đưa tuyến đường sắt cao tốc cực Bắc của đất nước tiến gần hơn đến việc chính thức đi vào hoạt động.

Chuyến tàu thử nghiệm khởi hành từ Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, lúc 7h40 cùng ngày và đến thành phố rừng Nghi Xuân sau 2 giờ 2 phút.

Theo Tập đoàn Đường sắt Cáp Nhĩ Tân, chuyến tàu thử nghiệm đã xác định được lịch trình tàu, giờ đến và đi, dịch vụ hành khách và khả năng tương thích hệ thống để cung cấp cơ sở khoa học cho việc khai trương chính thức tuyến đường sắt này.

Với tốc độ thiết kế 250 km/h, tuyến đường sắt dài 318 km này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cáp Nhĩ Tân và Nghi Xuân từ khoảng 7 giờ xuống chỉ còn 2 giờ sau khi đi vào hoạt động.

Chạy xuyên qua vùng băng vĩnh cửu trên núi cao, tuyến đường sắt này được thiết kế với nhiều cây cầu, chiếm tổng cộng 72% tổng chiều dài tuyến.

Hắc Long Giang, từ lâu được biết đến là một trong những trung tâm công nghiệp truyền thống của Trung Quốc với các ngành thép, máy móc và dầu mỏ, hiện đang chuyển hướng sang các động lực tăng trưởng mới.

Tuyến đường sắt mới này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới của tỉnh, đồng thời thúc đẩy du lịch và phát triển thế mạnh sinh thái tại địa phương./.

Châu Âu tăng tốc phát triển thế hệ tàu cao tốc xuyên biên giới EU sẽ chi gần 900 tỷ euro để xây dựng mạng lưới tàu cao tốc xuyên biên giới, khắc phục các rào cản kỹ thuật và hướng tới hệ thống vận tải đường sắt thống nhất cho toàn khối trong giai đoạn 2040-2050.