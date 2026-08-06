Thế giới

Châu Á-TBD

Trung Quốc thử nghiệm tuyến tàu cao tốc xuyên vùng đất đóng băng vĩnh cửu

Tuyến đường sắt cao tốc dài 318km chạy qua vùng đất đóng băng vĩnh cửu tại Hắc Long Giang được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch địa phương.

Trần Quyên

Ngày 6/8, tuyến đường sắt cao tốc xuyên qua vùng đất đóng băng vĩnh cửu ở tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc, đã vận hành thử nghiệm, đưa tuyến đường sắt cao tốc cực Bắc của đất nước tiến gần hơn đến việc chính thức đi vào hoạt động.

Chuyến tàu thử nghiệm khởi hành từ Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, lúc 7h40 cùng ngày và đến thành phố rừng Nghi Xuân sau 2 giờ 2 phút.

Theo Tập đoàn Đường sắt Cáp Nhĩ Tân, chuyến tàu thử nghiệm đã xác định được lịch trình tàu, giờ đến và đi, dịch vụ hành khách và khả năng tương thích hệ thống để cung cấp cơ sở khoa học cho việc khai trương chính thức tuyến đường sắt này.

Với tốc độ thiết kế 250 km/h, tuyến đường sắt dài 318 km này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cáp Nhĩ Tân và Nghi Xuân từ khoảng 7 giờ xuống chỉ còn 2 giờ sau khi đi vào hoạt động.

Chạy xuyên qua vùng băng vĩnh cửu trên núi cao, tuyến đường sắt này được thiết kế với nhiều cây cầu, chiếm tổng cộng 72% tổng chiều dài tuyến.

Hắc Long Giang, từ lâu được biết đến là một trong những trung tâm công nghiệp truyền thống của Trung Quốc với các ngành thép, máy móc và dầu mỏ, hiện đang chuyển hướng sang các động lực tăng trưởng mới.

Tuyến đường sắt mới này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới của tỉnh, đồng thời thúc đẩy du lịch và phát triển thế mạnh sinh thái tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #tàu cao tốc #Hắc Long Giang #đường sắt #phát triển kinh tế #du lịch #đất đóng băng Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Phạm Hùng Tâm. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Australia

Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, những kết quả nổi bật sau hơn 2 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.