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Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng vật thể bay chưa xác định về vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Phương Hoa
Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày 28/10/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày 28/10/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng vật thể bay chưa xác định về vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc đang phân tích loại vật thể, quỹ đạo bay và các thông số liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)
#vật thể bay chưa xác định #Triều Tiên phóng tên lửa Triều Tiên
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Triều Tiên phóng tên lửa

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