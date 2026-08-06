Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng vật thể bay chưa xác định về vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc đang phân tích loại vật thể, quỹ đạo bay và các thông số liên quan./.

Triều Tiên quan ngại các hoạt động quân sự của Mỹ, Nhật Bản và NATO Triều Tiên còn bày tỏ quan ngại kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nhằm hiện đại hóa hệ thống lưu trữ và phân phối nhiên liệu quân sự, coi đây là hoạt động chuẩn bị cho chiến tranh.