Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng ít nhất 1 tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bãi phóng Wonsan hướng ra bờ biển phía Đông nước này.

Vụ phóng diễn ra vào khoảng 17h giờ địa phương (khoảng 15h giờ Việt Nam) và hiện chưa rõ có bao nhiêu tên lửa được phóng đi.

JCS cho biết đang tăng cường giám sát và theo dõi khả năng có thêm các vụ phóng khác, duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó, đồng thời phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận Triều Tiên đã phóng ít nhất 1 vật thể bay, nhiều khả năng là tên lửa đạn đạo, về vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát cảnh báo, yêu cầu các tàu thuyền theo dõi sát các thông báo tiếp theo và không tiếp cận bất kỳ vật thể nào có thể rơi xuống biển.

Trong một thông báo riêng rẽ sau đó, Bộ trên cho biết vật phóng dường như đã rơi xuống vùng biển không thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Hiện chưa phát hiện ảnh hưởng của vụ phóng đến các khu vực xung quanh Nhật Bản.

Đây là vụ phóng đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 25/6, khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật, các hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới cùng nhiều loại vũ khí khác./.

Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng vật thể bay chưa xác định về vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.