Hà Nội cảnh báo về việc sử dụng tế bào gốc trong khám chữa bệnh, làm đẹp

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản số 8015/SYT-NVY ngày 6/8/2026 cảnh báo về sử dụng các sản phẩm, chế phẩm sinh học gắn mác tế bào gốc sau khi tiếp nhận phản ánh của cơ quan báo chí và người dân về việc cơ sở thẩm mỹ tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc khi chưa được cấp phép.

Cụ thể, theo đơn vị này, hiện Bộ Y tế chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc nào tại Việt Nam thực hiện phương pháp hay cung cấp sản phẩm làm đẹp từ tế bào gốc người như các nội dung quảng cáo.

Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội cũng chưa phê duyệt cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên địa bàn thành phố thực hiện các danh mục kỹ thuật liên quan đến ứng dụng, sử dụng tế bào gốc trong khám, chữa bệnh.

Để bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người dân, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân nên tra cứu thông tin các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc được cấp phép hoạt động trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế Hà Nội và Trang Sức khỏe Thủ đô.

Trường hợp phát hiện cơ sở quảng cáo sai sự thật, quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được cấp phép hoặc thực hiện các kỹ thuật chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, người dân cần phản ánh tới cơ quan quản lý y tế để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, các dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin quảng cáo không đúng quy định./.

Khởi tố vụ lừa đảo tại cơ sở làm đẹp BN Center Tối 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hộ kinh doanh BN Center.