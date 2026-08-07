Cần xử lý dứt điểm việc tập kết gỗ ở hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 22B

Hàng chục điểm tập kết gỗ nguyên liệu nối tiếp nhau dọc Quốc lộ 22B, đoạn qua xã Châu Thành và phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh, đang biến hành lang an toàn giao thông thành “kho chứa gỗ” kéo dài nhiều kilomet.

Mặc dù tình trạng này đã tồn tại nhiều năm, nhiều lần được người dân phản ánh, chính quyền địa phương kiểm tra, nhắc nhở, lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc, nhưng đến nay vi phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối trung tâm tỉnh với khu vực biên giới.

Quốc lộ thành “kho chứa gỗ”

Quốc lộ 22B là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Tây Ninh, kết nối trung tâm tỉnh với Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, mỗi ngày có lưu lượng lớn xe tải, xe khách, xe container và hàng nghìn lượt xe máy lưu thông. Tuy nhiên, dọc đoạn từ ấp Bình Hòa, ấp An Điền (xã Châu Thành) đến khu phố Thanh Sơn (phường Thanh Điền), nhiều cơ sở chế biến gỗ đang sử dụng hành lang an toàn giao thông làm nơi tập kết nguyên liệu.

Ghi nhận của phóng viên trên đoạn tuyến dài khoảng 3 km hai bên Quốc lộ 22B xuất hiện hàng dài đống gỗ nguyên liệu chất cao trước các cơ sở chế biến. Nhiều vị trí gỗ lấn sát phần xe chạy từ 2-3m, làm thu hẹp mặt đường.

Tại thời điểm ghi nhận, nhiều xe tải dừng ngay trên quốc lộ để bốc dỡ hàng, các xe nâng liên tục di chuyển từ nhà xưởng ra khu vực tập kết. Quá trình vận chuyển còn làm đất, bùn và vỏ cây rơi vãi trên lề, mặt đường; sau mưa trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông, đặc biệt là người điều khiển xe mô tô và xe gắn máy.

Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để tập kết gỗ trên Quốc lộ 22B diễn ra tại nhiều vị trí, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch của tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Đáng chú ý, tình trạng này không chỉ xảy ra tại một vài cơ sở mà kéo dài nhiều kilomet trên Quốc lộ 22B. Theo phản ánh của nhiều hộ dân, mỗi khi xe tải vào giao hoặc nhận gỗ, việc dừng đỗ trên quốc lộ cùng hoạt động liên tục của xe nâng cắt ngang dòng phương tiện khiến các phương tiện lưu thông phải giảm tốc độ, nhường đường hoặc chủ động tránh va chạm.

Người dân phản ánh, vi phạm kéo dài nhiều năm không chỉ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông mà còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm hoặc khi trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.

Sinh sống nhiều năm tại khu vực, bà Nguyễn Thị Vân (52 tuổi, ngụ phường Thanh Điền), cho biết việc các cơ sở chế biến gỗ tập kết nguyên liệu trên hành lang Quốc lộ 22B đã tồn tại từ nhiều năm trước. Có thời điểm, các đống gỗ chiếm gần một phần ba mặt đường, xe nâng hoạt động liên tục khiến nhiều người điều khiển xe máy và ô tô phải thắng gấp để tránh va chạm. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn. Bà Vân cho rằng, khi cho phép các cơ sở chế biến gỗ hoạt động ven quốc lộ, cơ quan quản lý cần có giải pháp bố trí nơi tập kết nguyên liệu phù hợp, không thể để doanh nghiệp sử dụng hành lang giao thông làm nơi chứa gỗ trong thời gian dài, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Khoảng trống trong xử lý vi phạm

Gỗ nguyên liệu được tập kết lấn chiếm đường lưu thông trên Quốc lộ 22B, đoạn qua phường Thanh Điền (Tây Ninh), ảnh hưởng đến tầm nhìn và không gian an toàn của người tham gia giao thông. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Trước thực trạng hành lang Quốc lộ 22B bị lấn chiếm kéo dài, câu hỏi được người dân đặt ra là vì sao vi phạm đã nhiều lần được phản ánh, kiểm tra nhưng vẫn tiếp diễn. Ghi nhận của phóng viên cho thấy quá trình xử lý còn bộc lộ những vướng mắc về thẩm quyền, sự phối hợp giữa các đơn vị và hiệu quả của các biện pháp chấn chỉnh chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Ông Trần Thiện Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Điền thông tin, tình trạng các cơ sở chế biến gỗ tập kết nguyên liệu trên hành lang đường bộ đã nhiều lần được cử tri phản ánh thông qua Cổng thông tin 1022 trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị hiện trường. Địa phương đã nhiều lần phối hợp kiểm tra, lập biên bản và nhắc nhở các cơ sở có liên quan.

Tuy nhiên, phần lớn các xưởng chế biến gỗ nằm trên địa bàn xã Châu Thành nên việc xử lý của phường Thanh Điền gặp nhiều khó khăn do không thuộc địa bàn quản lý trực tiếp.

Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Thành Nguyễn Thị Hiền cũng xác nhận tình trạng này đã nhiều lần được người dân phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri cũng như qua Cổng thông tin 1022. Ủy ban Nhân dân xã đã nhiều lần tổ chức kiểm tra thực tế. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra đến hiện trường thì các cơ sở đã chủ động thu dọn số gỗ lấn chiếm nên địa phương mới chỉ dừng ở việc nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Thêm vào đó, việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 22B thuộc thẩm quyền quản lý của lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh, vì vậy địa phương không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ.

Để làm rõ hơn công tác xử lý, phóng viên đã liên hệ với Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh. Qua trao đổi, đại diện đơn vị cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở có liên quan. Thực tế cho thấy những biện pháp nhắc nhở bước đầu vẫn chưa mang lại chuyển biến rõ rệt.

Điều đáng lưu ý là người dân và chính quyền địa phương đều xác nhận tình trạng này đã tồn tại nhiều năm, người dân nhiều lần phản ánh, chính quyền đã tổ chức kiểm tra, lập biên bản, nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn.

Thực tế này cho thấy còn tồn tại khoảng trống trong công tác quản lý tại địa phương khi chính quyền cấp xã cho rằng không có thẩm quyền xử phạt trên tuyến quốc lộ, trong khi việc kiểm tra, xử lý của lực lượng có thẩm quyền chưa tạo được sức răn đe đủ mạnh để chấm dứt vi phạm.

Khi hành lang an toàn giao thông bị sử dụng sai mục đích, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng cần có giải pháp đồng bộ, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong quản lý hành lang an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 22B; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, thay vì chỉ dừng ở việc nhắc nhở hoặc yêu cầu ký cam kết.

Bởi nếu mỗi lần kiểm tra, các đống gỗ được tạm thời thu dọn rồi lại tiếp tục xuất hiện khi lực lượng chức năng rời đi thì những bản cam kết sẽ khó phát huy hiệu quả thực chất.

Khi đó, nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 22B vẫn hiện hữu, người dân hằng ngày vẫn phải lưu thông qua khu vực này và đối mặt với rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào./.

Tây Ninh: Quốc lộ 22B qua phường Thanh Điền tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông Quốc lộ 22B qua phường Thanh Điền (Tây Ninh) có lưu lượng xe lớn, nhất là xe tải, container để tránh đường cấm vào nội thành, nhưng mặt đường khá hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.