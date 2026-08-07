Hãng hàng không Air Premia của Hàn Quốc nối lại đường bay Incheon-TP Hồ Chí Minh

Hãng hàng không Air Premia (Hàn Quốc) ngày 7/8 thông báo sẽ nối lại đường bay giữa Incheon và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5/11 tới, sau hơn 3 năm tạm dừng khai thác kể từ tháng 9/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Air Premia - hãng hàng không kết hợp giữa mô hình truyền thống và giá rẻ sẽ khai thác tuyến Incheon-Thành phố Hồ Chí Minh với tần suất 5 chuyến/tuần, vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật.

Chuyến bay sẽ khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon lúc 18h40 (16h40 giờ Việt Nam) và hạ cánh tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 23h giờ Việt Nam (01h00 ngày hôm sau theo giờ Hàn Quốc).

Ở chiều ngược lại, máy bay cất cánh từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 0h30 vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ Nhật, hạ cánh tại Incheon lúc 7h40 sáng giờ địa phương.

Air Premia cho biết Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, thương mại lớn nhất của Việt Nam, có nhu cầu đi lại phục vụ công tác và giao thương luôn ở mức cao.

Bên cạnh đó, đây cũng là điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều sản phẩm văn hóa, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm đa dạng.

Việc khôi phục đường bay nhằm mở rộng mạng lưới trung chuyển từ Việt Nam sang các tuyến bay đến Mỹ thông qua sân bay Incheon.

Đồng thời, Air Premia cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa, tận dụng nhu cầu vận chuyển hàng không lớn tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo hãng, vé trên đường bay này sẽ được mở bán từ 10h ngày 10/8 trên website chính thức của Air Premia.

Nhân dịp khai trương trở lại tuyến bay, hãng sẽ triển khai chương trình khuyến mại giảm giá tối đa 15% cho tất cả các hạng ghế từ ngày mở bán đến hết ngày 17/8.

Việc Air Premia nối lại đường bay Incheon-Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam tiếp tục tăng, đặc biệt ở phân khúc khách du lịch, doanh nhân và hành khách nối chuyến tới Bắc Mỹ.

Hãng kỳ vọng tuyến bay sẽ góp phần mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời củng cố vai trò của sân bay Incheon như một trung tâm trung chuyển quốc tế./.

Vietravel Airlines mở đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh-Thâm Quyến từ ngày 15/8 Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Thâm Quyến không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa hai trung tâm kinh tế, mà còn mở rộng kết nối Việt Nam với Trung Quốc.

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