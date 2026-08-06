An Giang: Cháy lớn ở khu dân cư khiến 5 căn nhà bị hư hại

Tối 6/8, trên địa bàn xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang xảy ra một vụ hỏa hoạn làm thiệt hại 5 căn nhà của các hộ dân ở ấp La Ma, trong đó có 2 căn nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 45, ngày 6/8, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên tại một nhà dân ở khu vực xóm Chăm, thuộc ấp La Ma (xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) sau đó lan sang nhiều ngôi nhà bên cạnh.

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Hậu khẩn trương phối hợp với Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Châu Đốc (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh An Giang) cùng các lực lượng tại chỗ và người dân có mặt tại hiện trường để chữa cháy, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân.

Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại tài sản của nhiều hộ dân.

Bước đầu, địa phương xác định có 5 căn nhà của người dân bị thiệt hại, trong đó có 2 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 3 căn bị cháy một phần.

Lãnh đạo xã Vĩnh Hậu đã có mặt tại hiện trường động viên các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương bố trí chỗ ở cùng các vật dụng thiết yếu, lương thực, thực phẩm để các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Công an xã Vĩnh Hậu đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

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