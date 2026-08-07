Gieo mầm tình yêu biển, đảo nơi miền châu thổ sông Hồng

Những ngày trung tuần tháng 7, dù không khí oi nóng, ngột ngạt của mùa hè bao trùm thành phố Hải Phòng và còn hơn 1 tiếng nữa mới diễn ra vòng chung kết khu vực 1 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” nhưng khuôn viên Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt-Tiệp đã có rất nhiều xe ôtô chở các đại biểu, thí sinh, các thầy cô giáo và lực lượng cổ động viên hùng hậu đỗ kín khoảng sân rộng.

Cả không gian diễn ra cuộc thi ngập tràn màu sắc, âm thanh rộn rã vui tươi, nét mặt tự tin, phấn khởi của mọi người làm cho cái nắng gắt dường như phải nhường chỗ cho ngày hội của tình yêu biển, đảo trên thành phố Hoa phượng đỏ hôm nay.

Vòng chung kết khu vực 1 chứng kiến cuộc đua tài trên sân chơi trí tuệ của 4 đội thi gồm: Đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đội Cửa Lục (Quảng Ninh), đội Hải Đăng (Hưng Yên) và đội Sao Biển (Ninh Bình). Mỗi đội gồm 5 thí sinh, trong đó có 3 thí sinh thi chính thức và 2 thí sinh dự bị. Đây đều là những thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại vòng thi cấp tỉnh (thành phố).

Trong không khí náo nhiệt, vui tươi trước giờ khai mạc, em Doãn Ngọc Thuỳ Dương, lớp 8A1, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Đông Xuyên, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, thành viên đội Hải Đăng háo hức chia sẻ: “Em đã trải qua các cuộc thi từ cấp trường đến cấp tỉnh, không khí cũng rất vui nhưng hôm nay được về thành phố Hải Phòng để tham dự cuộc thi này, em không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ về quy mô cũng như số lượng cổ động viên đông đến vậy. Em rất tự hào được một là thành viên của đội Hải Đăng!”.

Hội trường của Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt-Tiệp với số lượng 800 chỗ ngồi chật kín khán giả.

Cuộc thi lần lượt trải qua các chặng đua “Ra khơi,” “Vượt sóng,” “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền.” Trong mỗi phần thi đã đem đến không khí hào hứng, rộn ràng và không kém phần kịch tính. Các đội thi đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo các đại biểu và đội ngũ cổ động viên hùng hậu.

Mỗi câu hỏi đưa ra là một thử thách căng thẳng, khán giả cùng nín thở theo từng nhịp bấm chuông giành quyền trả lời của các thí sinh. Tinh thần đồng đội được thể hiện một cách cao độ trong từng phần thi. Các thành viên tổ chức thảo luận nhanh, phân công người trả lời theo thế mạnh của mình để giành điểm số tối đa cho đội.

Cả hội trường như vỡ oà bởi tiếng hò vang dội từ hàng trăm cổ động viên khi có đội trả lời chính xác và giành điểm thuyết phục. Cứ thế, các đội bám đuổi điểm số sát nút qua các phần thi, các em đã thể hiện sự am hiểu sâu sắc về lịch sử, địa lý và chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Bạch Long Vĩ. (Ảnh: Lam Giang)

Những kiến thức lịch sử, địa lý và văn bản pháp luật vốn khô cứng đã được các đội thi "mềm hóa" và thể hiện vô cùng sinh động. Các đội đã tận dụng hình ảnh, video clip tự dựng về cảnh đẹp biển đảo quê hương để minh họa cho phần thuyết trình của mình. Thông qua các hình thức thể hiện, các đội thi đã truyền tải những thông điệp sâu sắc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm về tình yêu biển, đảo và lòng yêu nước trong lòng thế hệ trẻ hôm nay.

Sau những chặng đua kịch tính, gay cấn và hấp dẫn, cuộc thi đã kết thúc với giải Nhất thuộc về đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng); đội Hải Đăng (Hưng Yên) giành giải Nhì; 2 đội Sao Biển (Ninh Bình) và Cửa Lục (Quảng Ninh) đồng giải Ba.

Bà Bùi Thị Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố Hải Phòng, thành viên Ban giám khảo Cuộc thi cho biết: “Chúng tôi thực sự bất ngờ trước lượng kiến thức phong phú, toàn diện của các em. Từ lịch sử, địa lý đến các văn bản pháp luật phức tạp, khả năng "mềm hóa" kiến thức khô khan thành các tiểu phẩm, bức tranh và những bài hùng biện đầy cảm xúc. Các đội thi đều thể hiện được phong thái tự tin, phản xạ nhanh nhạy khi bấm chuông và sự bình tĩnh khi đứng trên sân khấu lớn; sự phối hợp ăn ý, luôn tôn trọng các đội thi và đã tạo nên một sân chơi học thuật lành mạnh, đầy tính nhân văn!”.

Trao thưởng cho các em học sinh đạt xuất sắc trong cuộc thi vẽ tranh. (Ảnh: Lam Giang)

Theo Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính uỷ Vùng Cảnh sát biển 1 - Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa chính trị, giáo dục sâu sắc, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời bồi đắp thêm tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Để có được thành công này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình để triển khai cuộc thi đúng hướng dẫn, bài bản, sâu rộng. Kết quả thu được cuộc thi đã thực sự tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, mang lại giá trị thiết thực cho cả học sinh, nhà trường và cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc./.

Điểm tựa nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa hôm nay không chỉ được phủ xanh bởi cây cối mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước trong phát triển bền vững biển, đảo Tổ quốc.