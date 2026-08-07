Nghị quyết số 80-NQ/TW: Hải Phòng - bản sắc cửa biển và chiều sâu văn hóa

Hải Phòng sở hữu vị thế chiến lược đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đồng thời là vùng đất giàu chiều sâu văn hóa với những con người phóng khoáng, nghĩa tình.

Nét bản sắc độc đáo ấy đã vun bồi nên một thành phố Cảng cởi mở, trở thành điểm tựa bình yên và là "quê hương thứ hai" của biết bao người bạn quốc tế.

Vùng đất giàu chiều sâu văn hóa

Từ ngàn xưa, Hải Phòng đã là "phên dậu" và cửa ngõ chiến lược trọng yếu bảo vệ đất nước. Nơi đây sớm trở thành điểm giao thoa văn hóa khi Phật giáo theo đường biển du nhập từ những năm đầu Công nguyên.

Dòng chảy ấy tiếp tục được bồi đắp bởi truyền thống hiếu học của danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm, song hành cùng tinh thần thượng võ kiên cường qua các di sản độc đáo như chọi trâu Đồ Sơn, hát Đúm, múa rối...

Lịch sử Hải Phòng còn là bản hùng ca về tinh thần yêu nước và ý chí quật cường. Dải sông Bạch Đằng lịch sử đã ba lần chứng kiến những chiến công oanh liệt đánh tan quân xâm lược phương Bắc dưới sự chỉ huy của Ngô Quyền, Lê Đại Hành và Trần Hưng Đạo.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với tinh thần "Đi trước về sau," quân và dân Hải Phòng đã anh dũng chiến đấu, làm nên những chiến công vang dội tại Tiên Lãng, Cát Bi, Sở Dầu..., vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu "Thành phố Trung dũng - Quyết thắng."

Được hun đúc qua gian lao và sóng gió biển khơi, con người Hải Phòng mang trong mình những phẩm chất đặc trưng khó lẫn. Đó là sự cần cù, dũng cảm vươn khơi bám biển, sự năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất để kiến tạo nên một trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển sầm uất.

Dù được biết đến với tính cách "ăn sóng nói gió," thẳng thắn và bộc trực, người Hải Phòng lại vô cùng ấm áp, trọng nghĩa tình.

Truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" luôn được chính quyền và nhân dân thành phố duy trì bằng những chính sách đền ơn đáp nghĩa thiết thực.

Nghĩa trang Liệt sỹ Tân Việt, xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng, sau khi nâng cấp trở nên khang trang thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay với những Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái còn tỏa sáng trong những thời điểm khó khăn, khi người dân nhường cơm xẻ áo, tương trợ lẫn nhau vượt qua bão lũ và sẵn sàng chia sẻ nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương bạn...

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã nêu rõ văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam.

Các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nhập quốc tế về văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín, sức mạnh mềm của quốc gia.

Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Hải Phòng Phạm Xuân Thanh chia sẻ trong thời đại Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc ta, nhân dân ta luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng; luôn bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích tối cao của quốc gia-dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc, giá trị văn hóa-con người Việt Nam; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để giành thắng lợi.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, bản sắc văn hóa cùng những phẩm chất yêu nước, dũng mãnh, kiên cường, đoàn kết, dân chủ, trọng nghĩa, cần cù và thông minh của người Hải Phòng đã được phát huy, kết tinh thành truyền thống "Trung dũng-Quyết thắng," chủ động, năng động và sáng tạo vẻ vang.

Vun bồi và lan tỏa...

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Hải Phòng là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ và tỏa sáng những giá trị lịch sử-văn hóa tiêu biểu của dân tộc, được hun đúc qua nhiều thế hệ...

Những giá trị ấy làm nên chiều sâu văn hóa, đồng thời hun đúc bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của Hải Phòng hôm nay. Viết tiếp những trang sử vàng ấy, Hải Phòng đã không ngừng đổi mới, bứt phá vươn lên, trở thành trung tâm công nghiệp-logistics và cửa ngõ kinh tế biển chiến lược của quốc gia, khẳng định vai trò động lực phát triển, cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Cảng Hải Phòng đã thực hiện cung cấp một chuỗi các dịch vụ trọn gói cho khách hàng, bao gồm vận tải-lai dắt-xếp dỡ hàng hóa. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Với 11 năm liên tiếp duy trì tăng trưởng ở mức hai con số, Hải Phòng đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, bản lĩnh và khát vọng vươn xa.

Chính đà phát triển mạnh mẽ cùng môi trường sống giàu bản sắc ấy đã đưa Hải Phòng trở thành "đất lành chim đậu." Thành phố vừa là điểm tựa thu hút nguồn nhân lực, nhân tài từ khắp mọi miền đất nước, vừa rộng mở vòng tay chào đón đông đảo chuyên gia, nhà đầu tư và du khách quốc tế đến làm việc, sinh sống.

Ông Praveen Durairajan Prakash, Giám đốc Chất lượng Linh kiện và Nhà cung cấp Toàn cầu, VinFast chia sẻ: "Tôi đến Việt Nam vì VinFast đã mang đến cho tôi một cơ hội nghề nghiệp đầy hấp dẫn. Tôi bị thu hút bởi cơ hội được đón nhận những thử thách mới, đóng góp cho một doanh nghiệp đầy khát vọng và tham gia vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam."

Vào thời điểm đó, điều ông Praveen Durairajan Prakash chủ yếu nghĩ đến là công việc được giao. Ông không ngờ rằng trải nghiệm này trở thành một hành trình mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc hơn nhiều.

Theo thời gian, Hải Phòng không chỉ là nơi ông làm việc, mà còn trở thành nơi mà cả gia đình ông cảm thấy được chào đón, thoải mái và an toàn như chính ngôi nhà của mình.

Còn ông Park Hong Keun - Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Innotek Việt Nam Hải Phòng - cho hay Công ty được thành lập và bắt đầu đầu tư tại thành phố Hải Phòng từ năm 2016, đến nay đã và đang liên tục phát triển, mở rộng đầu tư.

Thời điểm ban đầu, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào việc phát triển sản xuất đại trà, tuy nhiên đến nay, nhà máy đã phát triển để trở thành tổ hợp trọng tâm trên toàn cầu của LG Innotek, đảm nhận các vai trò từ nghiên cứu phát triển, sản xuất đại trà, quản lý chất lượng cho đến đối ứng khách hàng.

Người lao động Việt Nam với tinh thần trách nhiệm cao cùng ý chí học tập mạnh mẽ, kết hợp với năng lực làm việc xuất sắc đã trở thành nền tảng vững mạnh tạo nên sự tăng trưởng và đổi mới không ngừng cho doanh nghiệp.

Cán bộ các sở, ban, ngành làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Cùng với đó, thành phố Hải Phòng với sự hỗ trợ nhanh chóng trong giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện chính sách đầu tư thân thiện với doanh nghiệp đã góp phần to lớn trong việc tạo dựng môi trường đầu tư để các doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư và phát triển.

"Trên nền tảng của sự tín nhiệm đó, vào năm ngoái, chúng tôi đã mở rộng xây dựng thêm nhà máy với quy mô lớn. Đến năm nay, lại tiếp tục đưa ra quyết định về việc sẽ đầu tư dự án bán dẫn mới tại Khu công nghiệp Deep C, nằm trong Khu thương mại tự do của thành phố, hiện tại nhà máy cho dự án mới này đã được khởi công xây dựng. Thành phố Hải Phòng chính là một trong những điểm đến đầu tư đầy sức cạnh tranh và có nhiều cơ hội đột phá nhất tại Việt Nam," ông Park Hong Keun nhận định.

Sự gắn bó lâu dài của các tập đoàn đa quốc gia cùng lực lượng chuyên gia quốc tế là một trong những minh chứng rõ ràng cho sức hút riêng có của vùng đất này.

Sức bật ấy bắt nguồn từ tư duy đổi mới, chính sách cởi mở, và sâu xa hơn là một nền tảng di sản giàu chiều sâu.

Trên đòn bẩy truyền thống cùng bản lĩnh kiên cường của người dân nơi đây, Hải Phòng đang tự tin khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, đổi mới sáng tạo, một không gian sống văn minh, thân thiện và đáng sống./.

Phát huy bản sắc văn hóa, Hải Phòng xây dựng điểm đến hấp dẫn du khách Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW, Hải Phòng đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa cộng đồng đa dạng, phát huy giá trị di sản, tạo động lực phát triển du lịch và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

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