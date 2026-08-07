Xu hướng trải nghiệm nào tiếp tục dẫn dắt du lịch nội địa cuối mùa Hè?

Sau cao điểm du lịch Hè, nhu cầu xê dịch của du khách Việt vẫn duy trì sôi động với xu hướng tìm kiếm những hành trình mang dấu ấn cá nhân, ưu tiên trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và nghỉ dưỡng. Đây cũng là hướng đi được nhiều doanh nghiệp khai thác nhằm tiếp tục kích cầu du lịch nội địa trong giai đoạn cuối mùa Hè.

Thị trường trong nước đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong nhu cầu của du khách. Bên cạnh việc lựa chọn điểm đến, nhiều người ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm phù hợp với sở thích, phong cách sống và cảm xúc cá nhân. Xu hướng này mở ra cơ hội để các doanh nghiệp làm mới sản phẩm, đồng thời góp phần kéo dài sức hút của thị trường du lịch nội địa sau mùa cao điểm.

Doanh nghiệp tìm cách tiếp cận mới

Theo dữ liệu từ Booking.com, 57% du khách Việt dự định lựa chọn các điểm đến ven biển trong năm 2026, trong khi 46% mong muốn dành kỳ nghỉ tại những không gian gần gũi với thiên nhiên. Thay vì chỉ tìm kiếm một chuyến đi nghỉ dưỡng đơn thuần, nhiều du khách ưu tiên những hành trình giúp tái tạo năng lượng, khám phá văn hóa bản địa hoặc tận hưởng những trải nghiệm mang tính cá nhân.

Xu hướng này cũng được phản ánh trong báo cáo dự đoán xu hướng du lịch “Kỷ nguyên Khẳng định bản thân” (The Era of You). Theo đó, mỗi chuyến đi giờ đây đang dần chuyển hướng sang thiết kế dựa trên nhu cầu riêng thay vì các lịch trình có sẵn. Có tới 92% người được khảo sát quan tâm đến các kỳ nghỉ kết hợp chăm sóc sức khỏe; 84% mong muốn khám phá ẩm thực địa phương, và 84% sẵn sàng tự thưởng cho bản thân một chuyến đi chỉ đơn giản để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống.

Sự thay đổi trong hành vi du lịch cũng đang thúc đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm những cách tiếp cận mới để kết nối với du khách. Thay vì chỉ giới thiệu điểm đến hoặc sản phẩm, nhiều đơn vị lựa chọn xây dựng các không gian trải nghiệm, kết hợp văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật nhằm khơi gợi cảm hứng xê dịch.

Du khách trải nghiệm và "chạm" vào di sản trong không gian văn hóa truyền thống Cadao Collective. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Như không gian văn hóa truyền thống Cadao Collective mới ra mắt ở Hà Nội gần đây đã trở thành điểm đến cho du khách tiếp cận di sản bằng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp biểu diễn, giao lưu, ẩm thực và tìm hiểu văn hóa.

Hoạt động cũng là minh chứng thực tiễn sinh động cho cách mà các doanh nghiệp, nghệ sỹ Việt Nam hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó ưu tiên đẩy mạnh quảng bá, hội nhập quốc tế, tôn vinh bản sắc văn hóa, phát huy giá trị di sản nhằm nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Chủ tịch Công ty Cổ phần Giải pháp Kinh doanh Corex, bà Nguyễn Hoài Thu cho hay Cadao Collective là một không gian văn hóa đặc biệt được xây dựng với mong muốn kết nối giữa nghệ thuật truyền thống với đời sống đương đại. Đến đây du khách được trải nghiệm trọn vẹn cả ba loại hình nghệ thuật di sản đặc trưng bao gồm xẩm, ca trù và rối nước.

Đặc biệt, không chỉ hướng tới du khách quốc tế từ các thị trường như châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… thông qua việc kết nối với các đơn vị lữ hành, bà Hoài Thu bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến sự quan tâm lớn từ giới trẻ thuộc thế hệ Gen Z, Gen Alpha đối với các giá trị văn hóa truyền thống đang được nỗ lực làm mới, phù hợp hơn với nhịp sống trẻ.

Giới trẻ thuộc thế hệ Gen Z, Gen Alpha cũng dành nhiều quan tâm đối với các giá trị văn hóa truyền thống. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Những trải nghiệm cá nhân hóa

Ý tưởng về không gian trải nghiệm đậm bản sắc cũng được Booking.com triển khai thông qua chương trình pop-up “Thưởng vị hè. Khơi cảm hứng vi vu,” tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày (7/8 và 8/8). Chương trình được xây dựng từ cảm hứng về các điểm đến trong nước, hướng đến việc giới thiệu vẻ đẹp đa dạng của du lịch Việt Nam thông qua những trải nghiệm gần gũi trong đời sống thường ngày.

Không gian được chia thành hai chủ đề “lên rừng” và “xuống biển,” tái hiện hình ảnh của những điểm đến thiên nhiên quen thuộc. Cùng với đó là thực đơn giới hạn lấy cảm hứng từ 10 điểm đến nội địa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong giai đoạn từ tháng 7-9, gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hội An, Hà Nội, Vũng Tàu, Phú Quốc, Quy Nhơn và Hạ Long. Thông qua hương vị và cách bài trí, chương trình gợi mở những lựa chọn mới cho các chuyến du lịch trong nước.

Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, ông Branavan Aruljothi nhận định: “Du khách Việt Nam đang ngày càng có chủ đích rõ ràng hơn khi lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ. Thay vì đi theo các lịch trình sẵn có, họ dần tìm kiếm những hành trình phong phú, mang đậm dấu ấn cá nhân và phản ánh đúng tính cách và sở thích của bản thân. Dù là một chuyến nghỉ dưỡng ven biển, một hành trình chữa lành nơi núi rừng hay chuyến đi khám phá văn hóa và di sản, Việt Nam mang đến vô vàn trải nghiệm phù hợp với mọi du khách.”

Các chuyên gia du lịch nhận định, cá nhân hóa trải nghiệm đang trở thành một trong những xu hướng nổi bật của ngành du lịch toàn cầu và Việt Nam không nằm ngoài dòng chảy đó. Khi du khách không chỉ tìm kiếm một nơi dừng chân mà còn mong muốn có những trải nghiệm khác biệt, việc kết hợp du lịch với văn hóa, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe hay các hoạt động sáng tạo sẽ góp phần gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến, đồng thời tạo thêm động lực để kích cầu du lịch nội địa.

Trong bối cảnh nhiều địa phương tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu sau mùa cao điểm, việc đa dạng hóa trải nghiệm và gia tăng tính cá nhân hóa được kỳ vọng sẽ giúp ngành du lịch giữ nhịp tăng trưởng, đồng thời khuyến khích du khách khám phá thêm nhiều điểm đến trong nước./.

Nghỉ dưỡng ven biển dẫn đầu xu hướng du lịch nội địa trong cao điểm Hè vừa qua. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

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