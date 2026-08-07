Cà Mau quảng bá thương hiệu, kết nối đầu tư, đưa ngành tôm phát triển bền vững

Cà Mau từ lâu được biết đến là địa phương có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu của ngành tôm Việt Nam. Với lợi thế tự nhiên đặc biệt, hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng lớn cùng nhiều mô hình nuôi tôm thân thiện với môi trường, địa phương này đã xây dựng được vị thế riêng trên bản đồ thủy sản trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường thế giới về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, sản xuất xanh và phát triển bền vững, ngành tôm không chỉ cần tăng sản lượng mà còn phải nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch tổ chức Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề "Tôm Cà Mau-Vươn tầm thế giới." Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) và một số địa điểm trong, ngoài tỉnh.

Festival được tổ chức theo quy mô cấp khu vực, hướng tới mục tiêu quảng bá thương hiệu Tôm Cà Mau, mở rộng hợp tác thương mại, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và tạo diễn đàn trao đổi các giải pháp phát triển ngành tôm trong giai đoạn mới.

Lễ khai mạc dự kiến có từ 500 đến 700 đại biểu tham dự, trong khi toàn bộ chuỗi sự kiện sẽ đón khoảng 8.000-10.000 người dân, du khách và gần 350 gian hàng của doanh nghiệp, địa phương, tổ chức trong và ngoài nước tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Đưa thương hiệu Tôm Cà Mau vươn xa bằng giá trị thay vì sản lượng

Trong nhiều năm qua, tôm luôn là ngành hàng kinh tế mũi nhọn của Cà Mau, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu thủy sản của địa phương cũng như cả nước. Không chỉ sở hữu diện tích nuôi lớn, Cà Mau còn là nơi hình thành nhiều mô hình nuôi tôm đặc trưng như tôm sinh thái dưới tán rừng, tôm-lúa, tôm quảng canh cải tiến hay nuôi tôm đạt các chứng nhận quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng thương hiệu "Tôm Cà Mau" gắn với chất lượng, sự an toàn và phát triển bền vững.

Festival Tôm Cà Mau 2026 được tổ chức không đơn thuần để giới thiệu sản phẩm mà hướng đến mục tiêu lớn hơn là nâng cao giá trị thương hiệu. Thay vì chỉ quảng bá con tôm như một mặt hàng xuất khẩu, tỉnh mong muốn giới thiệu cả hệ sinh thái sản xuất, chế biến và tiêu thụ; những thành tựu về ứng dụng khoa học-công nghệ; quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh cũng như tiềm năng phát triển của ngành tôm trong tương lai.

Áp phích tuyên truyền cho sự kiện Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Cà Mau)

Thông qua Festival, hình ảnh Cà Mau được giới thiệu như một trung tâm sản xuất tôm chất lượng cao của Việt Nam, nơi hội tụ các điều kiện để phát triển ngành hàng theo hướng hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu quảng bá thương hiệu, mở rộng mạng lưới đối tác và tiếp cận thêm nhiều thị trường mới. Việc kết hợp giữa quảng bá sản phẩm với giới thiệu môi trường đầu tư, tiềm năng logistics và hạ tầng phục vụ ngành tôm được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Festival còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất cực Nam Tổ quốc thông qua các hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch và con người Cà Mau. Sự kết hợp giữa kinh tế và văn hóa sẽ giúp nâng cao giá trị thương hiệu địa phương, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển cho các ngành dịch vụ, thương mại và du lịch.

Không gian hội tụ của doanh nghiệp, nhà khoa học và người nuôi tôm

Ngành chế biến sản xuất tôm được xem là chủ lực của lĩnh vực xuất khẩu ở Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Một trong những điểm khác biệt của Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 là vai trò của sự kiện không dừng lại ở hoạt động triển lãm hay quảng bá sản phẩm mà trở thành diễn đàn kết nối nhiều thành phần tham gia chuỗi giá trị ngành tôm.

Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động chuyên môn như Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 và định hướng đến năm 2030; Hội nghị kết nối cung-cầu; các chương trình xúc tiến thương mại; hoạt động giới thiệu công nghệ mới; triển lãm thiết bị, vật tư phục vụ nuôi trồng và chế biến. Đây là cơ hội để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, tổ chức quốc tế, nhà khoa học và người nuôi tôm cùng trao đổi về những xu hướng mới của thị trường, yêu cầu của các quốc gia nhập khẩu, cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, Hội nghị phát triển ngành hàng tôm được kỳ vọng sẽ đề xuất nhiều cơ chế, chính sách nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm chi phí sản xuất, tăng cường ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Hội nghị kết nối cung-cầu sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, chế biến, hệ thống phân phối và nhà nhập khẩu trực tiếp gặp gỡ, trao đổi nhu cầu thị trường, tiến tới ký kết các hợp đồng hợp tác và mở rộng chuỗi liên kết tiêu thụ.

Khoảng 350 gian hàng tại Festival sẽ hình thành không gian giới thiệu toàn diện về ngành tôm Việt Nam. Các doanh nghiệp mang đến sản phẩm chế biến, thiết bị phục vụ nuôi trồng, công nghệ bảo quản, giải pháp chuyển đổi số, sản phẩm OCOP và nhiều đặc sản vùng miền.

Song song với khu triển lãm là không gian ẩm thực với các món ăn được chế biến từ tôm Cà Mau, kết hợp hoạt động trình diễn chế biến nhằm quảng bá giá trị ẩm thực địa phương và tạo trải nghiệm cho khách tham quan.

Ngoài các hoạt động chuyên ngành, Festival còn tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm như tham quan vùng nuôi tôm, tìm hiểu quy trình sản xuất, các cuộc thi và hoạt động giao lưu dành cho người dân, du khách. Qua đó, hình ảnh ngành tôm được giới thiệu một cách sinh động, gần gũi hơn với cộng đồng và đối tác quốc tế.

Hướng tới chuỗi giá trị xanh và tạo hiệu ứng lâu dài sau Festival

Cà Mau ứng dụng công nghệ trong xây dựng vùng nguyên liệu tôm phục vụ cho xuất khẩu. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Thông điệp xuyên suốt của Festival Tôm Cà Mau 2026 là phát triển bền vững. Điều này được thể hiện ở chủ đề hay nội dung các hội nghị và trong cách thức tổ chức cũng như định hướng phát triển ngành hàng sau sự kiện.

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, Festival sẽ trở thành nơi chia sẻ các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao, phát triển nuôi tôm sinh thái, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Những kinh nghiệm này sẽ góp phần giúp người nuôi tôm tiếp cận các phương thức sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất nhưng vẫn bảo đảm yếu tố môi trường.

Các sản phẩm tham gia Festival phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, phản ánh đúng chủ đề quảng bá thương hiệu Tôm Cà Mau và thể hiện được hình ảnh chuyên nghiệp của ngành thủy sản địa phương.

Điểm đáng chú ý là Festival không chỉ hướng tới ba ngày diễn ra sự kiện mà còn đặt mục tiêu tạo hiệu ứng lâu dài. Những kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và người sản xuất được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thành các dự án hợp tác, chương trình chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường và đầu tư vào hạ tầng logistics, chế biến sâu, sản xuất giống, chuyển đổi số.

Cà Mau đang tập trung quy hoạch lại vùng nuôi, đồng thời áp dụng các loại hình nuôi hiện đại, bền vững trước tác động của biến đổi khí hậu. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Bên cạnh giá trị kinh tế, Festival còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu Tôm Cà Mau. Khi mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã và người nuôi tôm cùng chú trọng chất lượng, uy tín và phát triển bền vững, giá trị của thương hiệu sẽ được củng cố không chỉ trên thị trường trong nước mà còn ở các thị trường xuất khẩu lớn.

Có thể thấy, Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026 không chỉ là ngày hội của ngành tôm mà còn là sự kiện mang ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, quảng bá du lịch và trao đổi các giải pháp phát triển ngành hàng, Cà Mau kỳ vọng tạo thêm động lực để ngành tôm bước sang giai đoạn phát triển mới.

Với sự chuẩn bị bài bản, quy mô tổ chức lớn cùng định hướng phát triển rõ ràng, Festival được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao giá trị thương hiệu Tôm Cà Mau, tăng cường liên kết giữa các mắt xích trong chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ, đồng thời khẳng định vị thế của thủ phủ tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Hơn cả một sự kiện xúc tiến thương mại, Festival Tôm Cà Mau 2026 là thông điệp về khát vọng đưa ngành tôm Việt Nam phát triển theo hướng xanh, hiện đại, bền vững và hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu./.

Cà Mau: Làng nghề làm tôm khô vào giai đoạn sản xuất cao điểm nhất trong năm Để kịp nguồn hàng phục vụ thị trường và làm quà biếu dịp Tết, các cơ sở sản xuất tôm khô ở Cà Mau tập trung tối đa nhân lực, công suất, không ngừng đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.