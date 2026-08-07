Mỹ kiểm tra gần 500 chiếc Boeing 737 MAX do nguy cơ nứt thân máy bay

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 6/8 đã ban hành chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không kiểm tra gần 500 máy bay Boeing 737 MAX đang đăng ký hoạt động tại Mỹ sau khi phát hiện nguy cơ xuất hiện các vết nứt trên kết cấu thân máy bay, cảnh báo tình trạng này có thể ảnh hưởng đến độ bền kết cấu nếu không được khắc phục kịp thời.

Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 10/9, theo đó, 471 máy bay thuộc các dòng Boeing 737 MAX 8, MAX 9 và MAX 8-200 phải được kiểm tra tại khu vực khung sườn gia cố xung quanh cửa lên xuống phía trước bên phải, nơi đã ghi nhận một số trường hợp xuất hiện vết nứt.

FAA yêu cầu các hãng hàng không tiến hành kiểm tra theo chu kỳ khai thác của từng máy bay và phải sửa chữa mọi hư hỏng phát hiện được trước khi đưa máy bay trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, cơ quan này chưa yêu cầu đình chỉ khai thác các máy bay thuộc diện ảnh hưởng, cho rằng lịch trình kiểm tra hiện nay đủ để phát hiện và xử lý các vết nứt trước khi gây rủi ro đối với an toàn khai thác.

Boeing cho biết đã điều chỉnh quy trình sản xuất đối với các máy bay mới nhằm khắc phục vấn đề này và đang phối hợp với FAA cũng như các hãng hàng không trong quá trình kiểm tra, sửa chữa.

Đây là động thái mới nhất trong chuỗi các biện pháp giám sát nghiêm ngặt đối với dòng Boeing 737 MAX. Tháng trước, FAA cũng đề xuất kiểm tra hệ thống ghế ngồi trên 453 máy bay 737 MAX do lo ngại một số ghế có thể được lắp đặt không đúng quy cách.

Giới chức hàng không Mỹ tiếp tục tăng cường giám sát Boeing sau sự cố hồi tháng 1/2024 khi một tấm bịt cửa (door plug) trên máy bay Boeing 737 MAX 9 của hãng Alaska Airlines bị bung trong lúc đang bay.

Báo cáo cuối cùng của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) kết luận nguyên nhân xuất phát từ việc máy bay được bàn giao mà thiếu 4 bu-lông cố định quan trọng sau quá trình sửa chữa tại nhà máy của Boeing.

Trước đó, năm 2019, FAA cũng từng yêu cầu kiểm tra nhiều máy bay Boeing 737 thế hệ trước sau khi phát hiện các vết nứt tại vị trí kết nối giữa thân và cánh máy bay.

Theo giới phân tích hàng không Mỹ, chỉ thị mới cho thấy FAA tiếp tục duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với Boeing, đồng thời phản ánh việc cơ quan quản lý vẫn tăng cường giám sát chất lượng sản xuất và bảo dưỡng của nhà chế tạo máy bay lớn nhất nước Mỹ sau hàng loạt sự cố về an toàn trong những năm gần đây./.

Boeing 737 MAX 7 được đưa vào khai thác sau hơn 8 năm chờ đợi Boeing 737 MAX 7 là phiên bản nhỏ nhất trong dòng 737 MAX và cũng là mẫu máy bay mới đầu tiên của Boeing được cấp chứng nhận kể từ sau hai vụ tai nạn thảm khốc của dòng MAX vào các năm 2018 và 2019.