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Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ do áp lực chốt lời

Dưới tác động của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên ngưỡng 4,6-4,7% và sức mạnh của đồng USD, vàng đã đánh mất đà tăng.

Thanh Tuấn-Minh Hằng
Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/8, giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm nhẹ khi giới đầu tư tranh thủ chốt lời. Cùng lúc đó, giá dầu thô bật tăng mạnh mẽ sau khi có thông tin Quốc hội Iran xem xét dự luật cấm một số tàu đi qua eo biển Hormuz.

Làn sóng tăng giá năng lượng này đang làm dấy lên lo ngại lạm phát, qua đó củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Dưới tác động của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên ngưỡng 4,6-4,7% và sức mạnh của đồng USD, kim loại quý đã đánh mất đà tăng.

Chốt phiên tại New York, giá vàng giao ngay giảm 0,07% xuống 4.243,40 USD/ounce sau khi từng chạm mức cao nhất kể từ ngày 18/6 vào đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,1% xuống 4.299,60 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên 5/8, kim loại quý này đã tăng vọt hơn 4%, ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 2/2026. Dù vậy, giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 24% so với mức đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce thiết lập hồi cuối tháng 1/2026.

Các số liệu kinh tế mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ lên 199.000 đơn, trong khi năng suất lao động quý 2/2026 tăng 1,4%.

Tại cuộc họp ngày 29/7, Fed đã quyết định giữ nguyên biên độ lãi suất ở mức 3,5-3,75%. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá có khoảng 56,9% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuộc họp tháng 9 tới và 84% khả năng có thêm một đợt tăng vào tháng 12/2026.

Môi trường lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, khiến công cụ này bớt hấp dẫn hơn trong mắt giới đầu tư.

Chuyên gia chiến lược cấp cao Bob Haberkorn từ StoneX cho rằng ngoài áp lực chốt lời mang tính kỹ thuật khi vàng chạm các ngưỡng kháng cự, mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 7/8. Đây được xem là "chìa khóa" định hình rõ hơn quỹ đạo lãi suất của cơ quan quản lý tiền tệ Mỹ trong thời gian tới.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay mất 0,64% (0,9%) xuống 61,52 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,6% xuống 1.724,64 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,6% lên mức 1.371,48 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chốt phiên 6/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá vàng thế giới #Cục Dự trữ Liên bang Mỹ #eo biển Hormuz
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