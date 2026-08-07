Giá dầu tăng vọt do Iran xem xét cấm tàu Mỹ và Israel qua eo biển Hormuz

Đóng cửa phiên giao dịch 6/8, giá dầu thế giới đã tăng vọt hơn 3 USD/thùng. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc Quốc hội Iran đang xem xét dự luật cấm các tàu của Mỹ và Israel đi qua eo biển Hormuz, đồng thời áp đặt lệnh phạt nặng đối với các trường hợp vi phạm.

Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc chốt phiên tăng 3,04 USD (3,83%) lên 82,49 USD/thùng. Tương tự, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 2,07 USD (2,75%) lên 77,29 USD/thùng.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời một nghị sỹ Iran cho biết một ủy ban thuộc Quốc hội nước này đang xem xét dự luật sơ bộ nhằm cấm các tàu của Mỹ, Israel và các quốc gia không thân thiện di chuyển qua eo biển Hormuz. Dự luật đề xuất mức phạt lên tới 20% giá trị hàng hóa đối với những tàu vi phạm.

Eo biển Hormuz đóng vai trò huyết mạch trong thương mại năng lượng toàn cầu. Trước khi xung đột nổ ra vào cuối tháng Hai, tuyến hàng hải này đảm nhận vận chuyển khoảng 20% tổng nguồn cung dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) mỗi ngày của thế giới.

Ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao tại BOK Financial, nhận định giới giao dịch vẫn đang đổ dồn sự chú ý vào các thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, quá trình này càng đình trệ, giá dầu sẽ càng có xu hướng tăng mạnh trở lại.

Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị gia tăng tiếp tục tạo lực đẩy cho giá "vàng đen." Ngày 6/8, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các cứ điểm quân sự của Saudi Arabia tại khu vực Marib và Hadramout, gây thương vong lớn.

Trước đó một ngày, Houthi cũng phóng tên lửa nhắm vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia ở khu vực Biển Đỏ và vịnh Aden.

Chuyên gia John Kilduff từ Again Capital nhận định, các cuộc tấn công này cho thấy tuyến hàng hải qua Biển Đỏ vẫn đang đối mặt với hiểm nguy thường trực. Dữ liệu vận tải tháng 7/2026 chỉ ra xuất khẩu dầu thô và ngưng tụ của các quốc gia vùng Vịnh vẫn thấp hơn khoảng 40% so với mức trước chiến tranh.

Tình hình khu vực càng thêm căng thẳng khi Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu nếu Mỹ phát động bất kỳ đợt tấn công mới nào vào lãnh thổ Iran./.

Giá dầu tăng khi nhà đầu tư thận trọng trước tình hình Trung Đông Vào lúc 13 giờ 40 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 46 xu Mỹ, tương đương 0,58%, lên 79,91 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 36 xu Mỹ, tương đương 0,48%, lên 75,58 USD/thùng.