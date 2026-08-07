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Mexico triển khai hàng nghìn binh sỹ bảo vệ các vùng trồng bơ trọng điểm

Lực lượng được Bộ Quốc phòng Mexico điều động gồm 900 quân nhân và 657 thành viên Vệ binh Quốc gia, làm nhiệm vụ bảo vệ các vùng sản xuất, cơ sở đóng gói và các tuyến đường vận chuyển bơ.

Phi Hùng
Binh sỹ Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Mexico ngày 6/8 triển khai thêm hơn 1.500 binh sỹ tới bang Michoacan nhằm tăng cường an ninh tại các vùng trồng bơ trọng điểm, ngăn chặn tình trạng tống tiền và bạo lực của các băng nhóm tội phạm đồng thời tạo điều kiện khôi phục hoạt động xuất khẩu bơ sang Mỹ.

Lực lượng được điều động gồm 900 quân nhân và 657 thành viên Vệ binh Quốc gia, làm nhiệm vụ bảo vệ các vùng sản xuất, cơ sở đóng gói và các tuyến đường vận chuyển bơ.

Việc tăng cường an ninh được triển khai sau khi Mỹ tạm dừng nhập khẩu bơ từ một số khu vực của bang Michoacan do lo ngại về tình hình an ninh đối với các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định chính phủ nước này sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền bang Michoacan nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, doanh nghiệp và các hoạt động xuất khẩu nông sản.

Nhà lãnh đạo Mexico cũng bày tỏ mong muốn sớm nối lại hoạt động kiểm tra của phía Mỹ để khôi phục hoàn toàn việc xuất khẩu bơ.

Michoacan là bang sản xuất bơ lớn nhất Mexico, chiếm khoảng 86% sản lượng bơ xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, khu vực này nhiều năm qua là địa bàn hoạt động của các nhóm tội phạm có tổ chức, thường xuyên thực hiện các hành vi tống tiền đối với nông dân, doanh nghiệp thu mua, cơ sở đóng gói và đơn vị vận tải trong chuỗi cung ứng bơ, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Bơ hiện là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị lớn nhất của Mexico. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mexico, nước này là nhà sản xuất và xuất khẩu bơ lớn nhất thế giới, với khoảng 80% sản lượng xuất khẩu được tiêu thụ tại thị trường Mỹ.

Ngoài Mỹ, bơ Mexico còn được xuất khẩu sang Canada, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp và nhiều thị trường khác, mang về kim ngạch hơn 3,5 tỷ USD mỗi năm, trở thành một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng của ngành nông nghiệp Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ Quốc phòng Mexico #Vùng trồng bơ #Xuất khẩu bơ
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