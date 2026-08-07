Kho dự trữ khí đốt của EU còn chưa đầy 60% ngay trước mùa Đông

Lượng khí đốt tự nhiên dự trữ của Liên minh châu Âu (EU) hiện ở mức thấp nhất từng ghi nhận vào thời điểm này trong năm kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2011, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và giá năng lượng tăng cao trong mùa Đông tới.

Dữ liệu của Gas Infrastructure Europe (GIE) cho thấy các kho chứa khí đốt của EU hiện mới được lấp đầy chưa đến 58% công suất, thấp hơn khoảng 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Cộng hòa Séc, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 60%.

EU đang phụ thuộc ngày càng lớn vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sau khi cắt giảm mạnh nhập khẩu khí đốt từ Nga. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến trung chuyển khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu, thị trường năng lượng châu Âu tiếp tục chịu áp lực lớn.

Sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, EU đặt mục tiêu lấp đầy các kho chứa khí đốt lên 90% trước tháng 11 nhằm bảo đảm nguồn cung cho mùa Đông, sau đó điều chỉnh mục tiêu tối thiểu xuống 80%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc đạt được mục tiêu này trong năm nay sẽ gặp khó khăn do nguồn cung LNG trên thị trường quốc tế bị thắt chặt.

Giá khí đốt tại châu Âu đã tăng gần gấp đôi kể từ khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, từ khoảng 31 euro/MWh (khoảng 35,71 USD/MWh) lên gần 60 euro/MWh vào cuối tháng Bảy, trước khi giảm xuống khoảng 53 euro/MWh nhờ kỳ vọng tình hình khu vực sẽ hạ nhiệt.

Dù vậy, mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh hơn 300 euro/MWh ghi nhận trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.

Theo dự báo của Energy Aspects, nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được khôi phục bình thường, giá khí đốt mùa Đông có thể dao động từ 60-80 euro/MWh. Tuy nhiên, nếu nguồn cung LNG từ Qatar bị gián đoạn và mùa Đông lạnh hơn bình thường, giá trung bình có thể lên tới khoảng 110 euro/MWh trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 3.

Theo GIE, các kho chứa khí đốt của Cộng hòa Séc hiện đạt gần 61% công suất, thấp hơn khoảng 15 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù lượng dự trữ đã tăng trong thời gian gần đây, mức dự trữ vẫn thấp hơn đáng kể so với năm 2025.

Các chuyên gia nhận định việc châu Âu nhanh chóng phát triển hạ tầng nhập khẩu LNG đã giúp đa dạng hóa nguồn cung so với năm 2022, song cũng khiến khu vực phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường LNG toàn cầu và dễ chịu tác động từ biến động giá cũng như cạnh tranh nguồn cung với các nước châu Á.



Nhà phân tích David Lewis của Wood Mackenzie cảnh báo nếu mùa Đông tới khắc nghiệt hoặc kéo dài, châu Âu có thể phải áp dụng các biện pháp hạn chế tiêu thụ hoặc chấp nhận mức giá khí đốt cao hơn để tránh nguy cơ cạn kiệt nguồn dự trữ.

Theo đánh giá của Ủy ban châu Âu, mục tiêu lấp đầy kho chứa lên 80% vẫn đủ để bảo đảm an ninh năng lượng trong mùa Đông và có thể đạt được về mặt kỹ thuật.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức phân tích dự báo tỷ lệ lấp đầy thực tế trước khi bước vào mùa sưởi ấm chỉ đạt khoảng 67-76%, đồng nghĩa EU sẽ phải cạnh tranh quyết liệt hơn để thu hút các chuyến hàng LNG trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, EU vẫn chuẩn bị thực hiện lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu LNG của Nga từ cuối năm nay nhằm tiếp tục cắt giảm nguồn thu của Moskva.

Theo các chuyên gia, diễn biến này cùng với nguồn cung toàn cầu thắt chặt sẽ tiếp tục tạo sức ép lên giá khí đốt và chi phí điện năng của các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp châu Âu trong mùa Đông năm nay và năm tới./.

EU đối mặt thách thức nạp đầy dự trữ khí đốt trước mùa Đông Theo Cơ quan Hợp tác các cơ quan quản lý năng lượng của EU, các kho dự trữ khí đốt của EU chỉ đạt 28% công suất tính đến ngày 1/4, thời điểm bắt đầu mùa bơm bổ sung khí, mức thấp nhất trong 4 năm.

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