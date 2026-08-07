Giá vàng trong nước giảm nhẹ, thương hiệu SJC lùi về ngưỡng 142,2 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (7/8) quay đầu giảm nhẹ, trong khi đó tỷ giá USD tiếp tục tăng thêm 30 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 5 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 139,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (6/8).

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 139,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch cao hơn 2,3 triệu đồng/lượng so với vàng SJC, theo đó giá vàng nhẫn niêm yết 140,5-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), chưa có biến động .

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.259 USD/ounce, giảm khoảng 40 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 135,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 6,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.463 đồng/USD, tăng 30 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.020-26.430 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 26.050-26.430 đồng/USD, cùng tăng 10 đồng/USD.

Về phía Ngân hàng Vietinbank, doanh nghiệp giao dịch ở mức 25.990-26.435 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 15 đồng/USD ở chiều bán ra; Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.020-26.400 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động so với chốt phiên ngày 6/8./.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, SJC lên ngưỡng 143,3 triệu đồng mỗi lượng Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 6,6 triệu đồng/lượng.