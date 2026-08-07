BSR phối trộn thành công dầu Diesel sinh học B5 và B10

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR)- đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa phối trộn thành công sản phẩm dầu Diesel sinh học B5 và dầu Diesel sinh học B10, đồng thời xuất bán gần 45 m3 dầu Diesel sinh học B5 đầu tiên cho hai đối tác.

Cụ thể, BSR đã cung cấp 25m3 dầu Diesel sinh học B5 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng công ty Xăng dầu Quân đội và 19,5 m3 dầu Diesel sinh học B5 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc. Sản phẩm được giao trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 10/8.

Lô sản phẩm này đáp ứng Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 25:2026/BSR về nhiên liệu Diesel B5, đồng thời đáp ứng các điều kiện thương mại khác được áp dụng tương tự hợp đồng mua bán năm 2026.

Trước khi xuất bán, toàn bộ quá trình phối trộn và kiểm soát chất lượng được BSR thực hiện nghiêm ngặt. Sau khi hoàn thành phối trộn, các hầm chứa sản phẩm đều được lấy mẫu kiểm tra tại Phòng thí nghiệm của BSR nhằm đánh giá đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng.

Cùng đó, các đơn vị chức năng cũng tiến hành lấy mẫu phục vụ đánh giá chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 (phương thức chứng nhận dựa trên kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa được lấy theo phương pháp xác suất thống kê của lô hàng, chỉ có giá trị đối với lô sản phẩm, hàng hóa cụ thể và không cần thực hiện các biện pháp giám sát tiếp theo) để cấp Giấy chứng nhận hợp quy, bảo đảm sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa ra thị trường.

Để có được lô sản phẩm thương mại đầu tiên này, BSR đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi tiếp nhận lô nhiên liệu từ đơn vị hợp tác, BSR đã sử dụng khoảng 3.000 lít biodiesel sinh học (B100) để nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất các sản phẩm B5 và B10.

B100 là diesel sinh học nguyên chất, chứa 100% Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sản xuất từ dầu thực vật, mỡ động vật hoặc dầu ăn thừa, không pha trộn với dầu mỏ.

Theo BSR, việc sản xuất và xuất bán thử nghiệm dầu Diesel sinh học B5 phù hợp với nguồn nguyên liệu B100 hiện có, đồng thời là bước đi quan trọng nhằm thu thập các dữ liệu kỹ thuật, thương mại cũng như phản hồi từ khách hàng.

Những kết quả thu được sẽ là cơ sở để BSR tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, tổ chức kinh doanh và mở rộng thị trường đối với dòng nhiên liệu sinh học trong thời gian tới.

Tính đến thời điểm này, BSR đã sản xuất pha chế thành công nhiều sản phẩm thân thiện môi trường, giảm phát thải, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng: Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), nhiên liệu hàng hải bền vững (SMFO), xăng sinh học E10 RON 95, dầu Diesel sinh học B5 và dầu Diesel sinh học B10.

Đây không chỉ là bước tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty mà còn góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn mới./.

Dầu diesel trở thành vấn đề có tác động kinh tế lớn hơn xăng Nguồn cung diesel đang chịu áp lực do nhiều yếu tố, bao gồm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và sự thay đổi trong cấu trúc ngành lọc dầu.