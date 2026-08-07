Bánh xèo tôm nhảy - món ăn phải thử khi đến Quy Nhơn

Nếu có dịp dạo qua những con phố ẩm thực ở Quy Nhơn vào cuối buổi chiều, thật khó để không bị níu chân bởi tiếng "xèo" vui tai vang lên từ những khuôn gang nóng đỏ.

Tiếng bột chạm chảo, mùi thơm của tôm tươi quyện cùng hành lá, khói bếp nghi ngút và những chiếc bánh vàng ruộm vừa được trở mặt tạo nên sức hấp dẫn rất riêng.

Giữa vô vàn món ngon của thành phố biển, bánh xèo tôm nhảy từ lâu đã trở thành một trong những hương vị mà du khách nhất định nên thử khi đến Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Tên gọi "tôm nhảy" xuất phát từ chính nguyên liệu làm nên linh hồn của món ăn. Đó là những con tôm đất còn tươi sống, vừa được ngư dân đánh bắt từ vùng đầm và cửa biển, vẫn còn bật nhảy trước khi được đưa lên chảo.

Người Quy Nhơn tin rằng chỉ khi tôm đủ tươi, chiếc bánh mới giữ được vị ngọt tự nhiên, thịt tôm săn chắc và hương vị đặc trưng của biển. Chính sự cầu kỳ trong việc lựa chọn nguyên liệu đã góp phần tạo nên danh tiếng của món ăn này.

Khác với bánh xèo miền Nam có kích thước lớn, bánh xèo Quy Nhơn được đổ trong những chiếc khuôn gang nhỏ, vừa đủ cho một người thưởng thức. Bột bánh được xay từ gạo, pha loãng vừa phải, thêm một ít bột nghệ để tạo màu vàng óng. Khi khuôn gang nóng già, người đầu bếp cho dầu, thả tôm vào trước rồi nhanh tay chan bột, thêm giá đỗ và hành lá. Chỉ ít phút sau, chiếc bánh đã chín giòn, phần rìa xém nhẹ, tỏa mùi thơm của gạo mới và hải sản.

Miếng bánh giòn rụm, vị ngọt của tôm hay mực, độ mềm của thịt bò, vị chua nhẹ của xoài và hương thơm của rau sống hòa quyện tạo nên một tổng thể hài hòa, khiến thực khách ăn mãi mà không thấy ngán. (Nguồn: Vietnam+)

Điều thú vị là tại các quán bánh xèo nổi tiếng ở Quy Nhơn, thực khách hiếm khi chỉ gọi một loại nhân. Bên cạnh bánh xèo tôm nhảy – món được xem là "đặc sản" của quán, bánh xèo mực và bánh xèo bò cũng rất được ưa chuộng.

Mực tươi mang đến vị ngọt thanh và độ giòn đặc trưng, trong khi bánh xèo bò lại hấp dẫn bởi những lát thịt được tẩm ướp vừa phải, đậm đà nhưng không lấn át hương thơm của lớp bột gạo. Nhiều du khách chọn gọi mỗi loại vài chiếc để cả nhóm cùng thưởng thức, từ đó cảm nhận sự phong phú trong cách biến tấu món bánh xèo truyền thống.

Nếu phần nhân tạo nên sự đa dạng thì cách thưởng thức mới chính là điều làm nên bản sắc của bánh xèo Quy Nhơn. Bánh không được ăn riêng mà đặt lên một lớp bánh tráng mỏng, thêm xà lách, cải non, rau thơm, dưa leo và vài lát xoài xanh bào sợi. Tất cả được cuốn gọn trong tay rồi chấm vào bát nước mắm pha chua ngọt với tỏi, ớt và chút vị thơm dịu của dứa.

Miếng bánh giòn rụm, vị ngọt của tôm hay mực, độ mềm của thịt bò, vị chua nhẹ của xoài và hương thơm của rau sống hòa quyện tạo nên một tổng thể hài hòa, khiến thực khách ăn mãi mà không thấy ngán.

Ở nhiều quán bánh xèo tại Quy Nhơn, khu vực đổ bánh được bố trí mở để thực khách có thể quan sát toàn bộ quá trình chế biến. Trên dãy khuôn gang nóng già, người làm bánh thoăn thoắt chan bột, cho tôm, mực hoặc thịt bò, thêm giá đỗ rồi khéo léo trở bánh khi lớp vỏ vừa đạt độ giòn. Tiếng "xèo" vang lên mỗi lần bột chạm khuôn nóng, hương thơm của gạo và hải sản lan tỏa khiến nhiều người không khỏi háo hức chờ chiếc bánh đầu tiên. Được tận mắt chứng kiến từng công đoạn chế biến cũng là một phần thú vị trong trải nghiệm thưởng thức bánh xèo ở Quy Nhơn.

Có người từng ví bánh xèo tôm nhảy như một bức tranh thu nhỏ của vùng biển Quy Nhơn. Trong chiếc bánh nhỏ bé ấy có hạt gạo từ những cánh đồng miền Trung, có tôm đất từ đầm phá, có mực tươi từ những chuyến tàu vừa cập bến, có rau xanh từ những khu vườn ven thành phố và cả sự khéo léo của người đứng bếp. Mỗi nguyên liệu đều bình dị nhưng khi kết hợp lại tạo nên hương vị rất riêng, khó tìm thấy ở nơi khác.

Ngày nay, bánh xèo tôm nhảy đã trở thành một trong những món ăn được nhiều du khách tìm kiếm khi đến Quy Nhơn. Từ những quán bình dân nằm trong các con hẻm nhỏ đến các nhà hàng phục vụ khách du lịch, đâu đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh những chiếc khuôn gang đỏ lửa và những đĩa bánh vàng giòn vừa mới ra lò. Dẫu mỗi quán có một bí quyết pha bột hay pha nước chấm riêng, tất cả đều giữ chung một nguyên tắc: nguyên liệu phải tươi và bánh phải được ăn ngay khi còn nóng./.

Bánh xèo Nam Bộ - thanh âm giòn tan của miền sông nước Nếu bánh xèo miền Trung nhỏ nhắn, lớp vỏ dày hơn và nhân vừa phải, thì bánh xèo Nam Bộ lại gây ấn tượng bởi kích thước lớn, lớp vỏ mỏng, vàng óng và giòn rụm.