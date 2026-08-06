NAPAS và KiotViet hợp tác mở rộng hệ sinh thái thanh toán VietQR

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet (KiotViet) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy triển khai giải pháp thanh toán VietQRPay trên nền tảng quản lý bán hàng KiotViet, đồng thời mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán VietQRGlobal phục vụ du khách quốc tế.

Sự tăng trưởng của ngành du lịch đang thúc đẩy nhu cầu thanh toán xuyên biên giới, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thu hút và phục vụ tốt hơn nhu cầu thanh toán của du khách quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thời gian qua, NAPAS đã tập trung phát triển hệ sinh thái thanh toán qua mã QR với hai giải pháp trọng tâm là VietQRPay và VietQRGlobal, hướng tới xây dựng hạ tầng thanh toán số thống nhất, an toàn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu thanh toán trong nước và xuyên biên giới.

VietQRPay giúp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong nước nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bán hàng, theo dõi doanh thu và đối soát giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Giao dịch VietQRPay được gắn với thông tin đơn hàng và số tiền thanh toán, qua đó giúp các đơn vị bán hàng có thể dễ dàng đối soát, tra soát và xử lý các trường hợp hoàn, hủy hoặc khiếu nại liên quan đến giao dịch, góp phần đảm bảo quyền lợi của cả bên mua và bên bán.

Trong khi đó, VietQRGlobal giúp mở rộng khả năng phục vụ du khách quốc tế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Với bộ nhận diện thống nhất, du khách quốc tế khi sang Việt Nam có thể dễ dàng nhận biết các điểm chấp nhận thanh toán VietQRGlobal, sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc để thực hiện các giao dịch thanh toán bằng mã QR một cách nhanh chóng, thuận tiện.

KiotViet là nền tảng quản lý bán hàng được sử dụng bởi hơn 300.000 nhà kinh doanh với hơn 20 ngành hàng như bán buôn - bán lẻ, ăn uống - giải trí (F&B), sức khỏe - làm đẹp và dịch vụ lưu trú.

Với mạng lưới rộng khắp cùng năng lực cung cấp các dịch vụ, giải pháp số hóa hoạt động kinh doanh, KiotViet là cầu nối quan trọng giúp các giải pháp thanh toán của NAPAS tiếp cận nhanh chóng và sâu rộng hơn tới cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên cả nước.

Trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên, NAPAS và KiotViet sẽ phối hợp mở rộng hệ sinh thái thanh toán VietQR và đưa các giải pháp thanh toán số đi sâu vào hoạt động kinh doanh thực tế.

Trong thời gian tới, NAPAS và KiotViet sẽ tiếp tục phối hợp mở rộng triển khai VietQRPay và VietQRGlobal tới cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên cả nước; cũng như nghiên cứu, triển khai các giải pháp thanh toán mới, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp, của khách hàng trong nước và quốc tế./.

BIDV, Hana Bank và các đối tác triển khai dịch vụ thanh toán QR Việt Nam-Hàn Quốc BIDV phối hợp cùng Hana Bank, NAPAS và GLN International triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam-Hàn Quốc, thúc đẩy giao thương và du lịch.