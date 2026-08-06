BIDV chốt ngày chia 498 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 77.783 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo ngày 18/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Cụ thể, BIDV sẽ phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tương đương 6,84% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6,8433, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm 6,8433 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị.

Nguồn vốn thực hiện từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ mức 72.801 tỷ đồng lên 77.783 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chia cổ phiếu thưởng, BIDV cũng chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông vào ngày 20/8 tới. Tỷ lệ chi trả 4,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng. Với hơn 7,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, BIDV sẽ phải chi khoảng hơn 3.276 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức đợt này. Danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đã được chốt ngày 20/7 vừa qua.

Hiện BIDV có 2 cổ đông lớn gồm cổ đông Nhà nước nắm giữ 73,73% vốn điều lệ và cổ đông ngoại là Keb Hana Bank Co., Ltd (Hàn Quốc) nắm 14,21% vốn. Dự kiến hai cổ đông này vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành.

Sáu tháng đầu năm, BIDV báo lãi trước thuế gần 18.905 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt 33.538 tỷ đồng, tăng 16% so với nửa đầu năm 2025.

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản của BIDV ở mức 3,44 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 5%, đạt 2,5 triệu tỷ đồng; trong khi tiền gửi khách hàng tăng 2%, đạt 2,26 triệu tỷ đồng./.

BIDV dự kiến dành hơn 3.276 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông Ngân hàng BIDV sẽ chi trả cổ tức 4,5% bằng tiền mặt, dự kiến khoảng 3.276 tỷ đồng, cho cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách cuối cùng ngày 20/7/2026.