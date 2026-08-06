Hướng tới mục tiêu quy mô dự trữ đạt 1% GDP vào năm 2030

Ngày 6/8, Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956-7/8/2026).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành nhân dịp kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định 70 năm xây dựng và phát triển là chặng đường vẻ vang của ngành Dự trữ Nhà nước. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, ngành không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là công cụ quan trọng của Đảng và Nhà nước trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn cũng như các tình huống đột xuất, cấp bách.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức từ biến động kinh tế, chính trị thế giới, biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống, ngành Dự trữ Nhà nước cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, phát huy tinh thần tự lực, tự cường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng đề nghị ngành tập trung triển khai hiệu quả Luật Dự trữ quốc gia năm 2025; khẩn trương xây dựng đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó sớm hoàn thiện quy định về hàng dự trữ chiến lược. Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định rõ quy mô, cơ cấu và danh mục hàng dự trữ phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Một trong những mục tiêu trọng tâm được Bộ trưởng nhấn mạnh là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước; trong đó phấn đấu quy mô dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030 và 2% GDP vào năm 2045.

Cùng với đó là nghiên cứu cơ chế xã hội hóa, huy động doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng kho dự trữ, bảo quản, vận chuyển hàng dự trữ trên nguyên tắc Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm an toàn, an ninh và lợi ích quốc gia.

Bộ trưởng cũng yêu cầu ngành chủ động xây dựng nguồn lực dự trữ đáp ứng yêu cầu ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu; ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống kho dự trữ đồng bộ, thông minh, hiện đại theo quy hoạch; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, sớm đưa vào vận hành Trung tâm giám sát và điều hành dự trữ quốc gia, hướng tới số hóa 100% quy trình quản lý và điều hành.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh cho biết giai đoạn 2016-2025, tổng giá trị hàng dự trữ quốc gia được các bộ, ngành xuất cấp đạt trên 13.240 tỷ đồng, phục vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hỗ trợ sản xuất, phục vụ hoạt động của Đảng và Nhà nước cũng như thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách. Riêng Bộ Tài chính đã xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trị giá trên 10.570 tỷ đồng, và vật tư, thiết bị khoảng 705 tỷ đồng và muối ăn khoảng 3 tỷ đồng.

Nguồn hàng dự trữ đã góp phần kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt trong đại dịch COVID-19, siêu bão Yagi và các đợt bão lũ lớn cuối năm 2025 tại khu vực miền Bắc, miền Trung. Hàng dự trữ quốc gia cũng được sử dụng phục vụ hoạt động viện trợ nhân đạo cho một số quốc gia.

Theo ông Bùi Tuấn Minh, thời gian tới ngành Dự trữ Nhà nước sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gồm tiếp tục củng cố mô hình tổ chức bộ máy theo hệ thống dọc; hoàn thiện thể chế, chính sách về dự trữ quốc gia; xây dựng chiến lược và quy mô dự trữ phù hợp với yêu cầu phát triển; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; xây dựng đội ngũ công chức chất lượng cao; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng lực quản lý dự trữ quốc gia./.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nhiều cơ chế mới trong quản lý dự trữ ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi cơ chế quản lý dự trữ ngoại hối, bổ sung SDR và các công cụ can thiệp thị trường linh hoạt hơn.

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