Lần đầu Cà Mau tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu gắn với Ngày hội Văn hóa di sản

Lần đầu tiên, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu với quy mô cấp tỉnh.

Với chủ đề "Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc," sự kiện diễn ra từ ngày 28/8 đến 1/9/2026 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) và một số địa điểm trên địa bàn tỉnh.

Đây là chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại và đầu tư quy mô lớn của Cà Mau trong năm 2026, hướng tới quảng bá hình ảnh vùng đất cực Nam, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch mới phục vụ người dân và du khách dịp Quốc khánh 2/9.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ hội khinh khí cầu với màn trình diễn 34 khinh khí cầu nhiều màu sắc, gồm khinh khí cầu bay treo, khinh khí cầu phục vụ tham quan, khinh khí cầu trang trí mặt đất và chương trình hoa đăng khinh khí cầu vào ban đêm.

Bên cạnh đó, Ngày hội Văn hóa di sản sẽ quy tụ nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các vùng, miền trong cả nước.

Theo kế hoạch, các địa phương có di sản được UNESCO ghi danh sẽ tham gia giới thiệu, trưng bày và biểu diễn những loại hình nghệ thuật đặc sắc như Nhã nhạc cung đình Huế, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Đờn ca tài tử Nam Bộ cùng nhiều di sản văn hóa khác.

Trong khuôn khổ ngày hội còn có Không gian quảng bá di sản văn hóa phi vật thể nghề làm muối, hội chợ thương mại, ẩm thực và sản phẩm OCOP, chương trình khảo sát các điểm đến du lịch, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026 và Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025, đồng thời ký kết kế hoạch hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm các hoạt động diễn ra đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả, tạo dấu ấn đối với người dân và du khách.

Theo ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, việc quy tụ các di sản văn hóa từ nhiều vùng, miền cùng xuất hiện trong một không gian sẽ mang đến trải nghiệm mới cho du khách, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Thông qua chuỗi sự kiện, Cà Mau kỳ vọng tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến "Cà Mau-Điểm cuối cực Nam Tổ quốc," giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm du lịch và tiềm năng đầu tư của địa phương; từng bước xây dựng Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu trở thành sự kiện văn hóa-du lịch thường niên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Màn trình diễn khinh khí cầu đặc sắc tại lễ hội Sen Đồng Tháp Trong khuôn khổ Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026, chương trình biểu diễn khinh khí cầu nghệ thuật chủ đề “Đồng Tháp - Hương sắc Sen lan tỏa” thu hút nhiều người dân và du khách.