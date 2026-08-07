Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 7/8: Việt Nam hướng đến ngôi đầu

Bảng A ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức khép lại vào ngày 7/8 với hai trận đấu mang tính quyết định những tấm vé góp mặt ở bán kết.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Campuchia trên sân vận động Mỹ Đình trong khi Singapore chạm trán Indonesia tại Jalan Besar. Cả hai trận đấu đều diễn ra vào lúc 20g hôm nay.

Trước lượt trận "sinh tử," đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 7 điểm (hiệu số +10). Tiếp đó, Singapore xếp thứ 2 với 7 điểm (+3) và Indonesia đứng ngay sau với 6 điểm (+4).

Với cục diện hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang nắm chắc trong tay tấm vé đi tiếp và sẽ chính thức có được ngôi đầu bảng nếu vượt qua Campuchia.

Đây là điều gần như sẽ xảy ra khi mà đoàn quân của ông Kim Sang-sik được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều và có lợi thế được chơi trên sân nhà.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, hai đội Singapore và Indonesia sẽ phải quyết đấu cho tấm vé vào bán kết còn lại của bảng A.

Singapore chỉ cần không thua trong cuộc đối đầu này là sẽ hoàn thành mục tiêu trong khi Indonesia buộc phải thắng mới có vé đi tiếp.

Điều này khiến cho trận đấu diễn ra trên sân Jalan Besar hứa hẹn sẽ rất kịch tính và căng thẳng.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 7/8 20g00 Việt Nam-Campuchia

20g00 Singapore-Indonesia