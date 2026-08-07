Hà Nội lần đầu tổ chức Festival Võ thuật quốc tế tại Hoàng Thành Thăng Long

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 7-9/8/2026 tại Hoàng Thành Thăng Long và một số địa điểm thi đấu, biểu diễn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 với thông điệp “Hào khí Thăng Long-Tinh hoa võ Việt” dự kiến quy tụ khoảng 1.500-2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ sỹ đến từ Hà Nội, các tỉnh, thành phố trong cả nước và nhiều đoàn quốc tế.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 10.000-15.000 lượt khán giả trực tiếp, đồng thời tiếp cận trên 100.000 lượt theo dõi thông qua các nền tảng truyền thông số.

Festival là sự kiện văn hóa, thể thao và đối ngoại có quy mô quốc tế, nhằm tôn vinh truyền thống thượng võ của dân tộc, góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam trong đời sống đương đại./.

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026: Sự kiện văn hóa-thể thao tầm cỡ quốc tế Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội với quy mô lớn, nhằm tôn vinh các giá trị võ học dân tộc, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa-thể thao trong nước và quốc tế.