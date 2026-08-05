Khai mạc Vòng loại môn Bóng rổ Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc năm 2026

Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt, Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Vòng loại khu vực miền Bắc môn Bóng rổ, thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

Là môn thi đấu đầu tiên của Đại hội, Bóng rổ mở màn chuỗi hoạt động tranh tài của sinh viên trên toàn quốc, đồng thời đánh dấu mùa thứ năm của Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc – NUC bóng rổ.

Vòng loại khu vực miền Bắc năm nay quy tụ 72 đội bóng, gồm 47 đội nam và 25 đội nữ, đến từ 48 cơ sở giáo dục đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp.

Bước sang mùa giải thứ năm, NUC Bóng rổ được lựa chọn trở thành môn Bóng rổ của Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình phát triển của giải và mở ra giai đoạn mới trong việc tổ chức, truyền thông và mở rộng sức ảnh hưởng của phong trào bóng rổ sinh viên.

Từ NUC bóng rổ, hệ thống giải sinh viên toàn quốc từng bước mở rộng thành hệ thống gồm ba môn thể thao trọng điểm: Bóng rổ, Bóng đá và Bóng chuyền.

Việc cả ba môn được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 cho thấy NUC không còn dừng ở một giải đấu đơn lẻ mà đang hình thành một hệ thống thi đấu có quy mô toàn quốc.

Vòng loại khu vực miền Bắc năm nay quy tụ 72 đội bóng, gồm 47 đội nam và 25 đội nữ, đến từ 48 cơ sở giáo dục đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp. (Ảnh: vietcontent)

Mùa giải 2026, hệ thống Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc (NUC) ghi dấu một cột mốc phát triển mới khi lần đầu tiên có sự phối hợp tổ chức ngay từ đầu của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Sự đồng hành của VTV góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, chuẩn hóa công tác truyền hình, truyền thông và xây dựng hình ảnh giải đấu theo hướng chuyên nghiệp.

Toàn bộ các hoạt động Khai mạc, Bế mạc cùng hầu hết các trận đấu trong khuôn khổ 3 giải NUC 2026 sẽ được phát trên VTV6. Ngoài ra, các trận đấu sẽ được phát sóng trên nền tảng số quốc gia VTVgo.

Bên cạnh hệ thống truyền hình, các nội dung của giải được phát hành trên nhiều fanpage Giải bóng rổ Sinh viên toàn quốc và sự đồng hành của Webthethao.vn, Bóng rổ TV và nền tảng TikTok.

Vòng loại khu vực miền Bắc NUC bóng rổ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5/8 đến ngày 26/8 tại Nhà thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các đội thi đấu để giành quyền tham dự Vòng chung kết Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026. Theo kế hoạch, khu vực miền Bắc có 3 suất nam và 2 suất nữ tham dự Vòng chung kết.

Sau khu vực miền Bắc, Vòng loại khu vực miền Nam được tổ chức từ ngày 9/8 đến ngày 23/8; Vòng loại khu vực miền Trung diễn ra từ ngày 25/8 đến ngày 29/8.

Vòng chung kết môn Bóng rổ dự kiến được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4/9 ngày 11/9, với sự tham dự của 14 đội, gồm 8 đội nam và 6 đội nữ./.

Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc 2025 – Cúp TV360 tìm ra nhà vô địch Đại học Đà Nẵng (nội dung Nam) và Trường Đại học Tôn Đức Thắng (nội dung Nữ) là những đại diện xuất sắc đã lên ngôi vô địch ở Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc 2025 – Cúp TV360.