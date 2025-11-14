Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc 2025 – Cúp TV360 tìm ra nhà vô địch

Sau một tuần thi đấu sôi nổi, Vòng Chung kết Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc 2025 – Cúp TV360 đã khép lại với danh hiệu vô địch thuộc về Đại học Đà Nẵng ở nội dung Nam và Trường Đại học Tôn Đức Thắng ở nội dung Nữ.

Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc 2025 – Cúp TV360 nằm trong hệ thống Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc (NUC), do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports (MSE) và Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent).

Giải đấu góp phần xây dựng môi trường rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, sáng tạo và bản lĩnh – những giá trị cốt lõi của thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại.

Ở nội dung Nữ, trận chung kết kịch tính đã khép lại với chiến thắng thuộc về các cô gái Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với cách biệt sít sao chỉ 1 điểm (tỷ số 41-40) và chỉ được quyết định trong những giây cuối cùng trước đối thủ là Đại học Đà Nẵng.

Lỡ hẹn với ngôi vương ở nội dung Nữ nhưng ở trận chung kết nội dung Nam diễn ra sau đó, Đại học Đà Nẵng (UDN) đã giành được chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 74-71 trước đối thủ Trường Đại học Giao thông vận tải (UTC), qua đó lên ngôi vô địch ở NUC 2025 – Cúp TV360.

Cả 2 trận chung kết nội dung Nam và Nữ đều đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính đến những phút thi đấu cuối cùng. (Ảnh: vietcontent)

Song song với các giải thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc, mùa giải năm nay còn có hạng mục bình chọn đặc biệt “NUC Favorite Players Empowerment Stories Contest” do Ngân hàng Bản Việt (BVBank) đồng hành.

Cuộc thi tôn vinh hai gương mặt sinh viên nổi bật không chỉ thi đấu ấn tượng mà còn lan tỏa năng lượng tích cực và kết nối cộng đồng bóng rổ sinh viên trên khắp cả nước. Hai vận động viên được yêu thích nhất NUC 2025 là Phương Đình An (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) và Nguyễn Trúc Ly (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).

Khép lại mùa giải 2025, Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc – Cúp TV360 không chỉ ghi dấu ấn bằng những con số ấn tượng và hình ảnh bùng nổ trên sân đấu, mà còn bởi tinh thần thể thao, ý chí vươn lên và năng lượng tích cực mà các sinh viên mang lại.

Với sự chuyên nghiệp trong tổ chức và sự đồng hành từ các đơn vị tài trợ, NUC 2025 đã trở thành một biểu tượng của phong trào thể thao học đường, góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ năng động, bản lĩnh và sẵn sàng “dẫn đầu cuộc chơi” trong tương lai.

Ngay sau khi Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025 Cúp TV360 kết thúc, cũng tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Giải Bóng đá nam sinh viên toàn quốc năm 2025 Cúp TV360 sẽ khởi tranh từ ngày 18/11/2025 đến ngày 29/11/2025./.

Các danh hiệu NUC 2025 Cúp TV360: * Nội dung Nam: - Vô địch: Đại học Đà Nẵng. - Hạng Nhì: Trường Đại học Giao thông vận tải. - Giải Ba: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học RMIT - Thành phố Hồ Chí Minh. * Nội dung Nữ: - Vô địch: Trường Đại học Tôn Đức Thắng. - Hạng Nhì: Đại học Đà Nẵng. - Hạng Ba: Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. * Giải Vận động viên Nam xuất sắc nhất: - Lê Trung Khoa (Đại học Đà Nẵng). * Giải Vận động viên Nữ xuất sắc nhất: - Bùi Minh Thư (Trường Đại học Tôn Đức Thắng). * Giải NUC Favorite Players Empowerment Stories Contest - Hai vận động viên được yêu thích nhất NUC 2025: - Phương Đình An (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân); - Nguyễn Trúc Ly (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).