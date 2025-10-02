Đẩy mạnh phong trào thể thao học đường với Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress năm 2025

Ngày 2/10, Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress năm 2025 - Cúp Ziaja (Khu vực Hà Nội) được công bố và chính thức khởi động.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - VnExpress Youth Basketball Championship (sau đây gọi tắt là Giải) là giải đấu thường niên do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT phối hợp tổ chức, nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, lan tỏa niềm yêu thích bóng rổ và góp phần phát triển toàn diện cho học sinh Trung học Phổ thông.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc FPT Online, Phó Ban Tổ chức Giải đấu nhấn mạnh Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - khu vực Hà Nội mùa giải năm nay sẽ trở lại với quy mô và chất lượng tổ chức được nâng cao.

"Với sự phối hợp chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam cùng sự đồng hành của các đơn vị đối tác, Ban Tổ chức tin tưởng rằng mùa giải năm nay sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ từ các trường học, phụ huynh và cộng đồng yêu bóng rổ, góp phần thúc đẩy phong trào bóng rổ học đường phát triển ngày càng rộng khắp và bền vững," ông Ngô Mạnh Cường chia sẻ.

Ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc FPT Online, Phó Ban Tổ chức phát biểu tại sự kiện công bố Giải đấu. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trước đó, vào tháng 9/2024, Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cúp Ziaja (VYB - Ziaja Cup) đã được tổ chức tại Hà Nội, với sự đảm bảo chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội và sự tham gia của 24 đội tuyển bóng rổ hàng đầu đến từ các trường Trung học Phổ thông trong khu vực.

Ở mùa giải mới năm 2025 (khu vực Hà Nội), mỗi trường Trung học Phổ thông trên địa bàn Thành phố được coi là một đơn vị thi đấu và được phép cử tối đa 2 đội bóng tham dự, gồm 1 đội bóng Nam và 1 đội bóng Nữ.

Các đơn vị đăng ký thi đấu qua link đăng ký công bố trên fanpage của Giải tại địa chỉ: https://www.facebook.com/GiaiBongRoTreVnExpress từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 7/10/2025.

Giải đấu được diễn ra từ ngày 25/10/2025 đến ngày 6/12/2025 với 4 vòng thi đấu: vòng Bảng, vòng Tứ kết, vòng Bán kết và Chung kết.

Các trận thi đấu tại vòng Bán kết và Chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp trên Fanpage của Giải đấu. Lễ Bế mạc và Trao giải dự kiến diễn ra vào chiều ngày 6/12/2025 tại Nhà thi đấu trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Giải đấu áp dụng Luật bóng rổ 5x5 FIBA 2020 và có cơ cấu giải thưởng như sau: Đội Vô địch sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 15 triệu đồng, đội hạng Nhì nhận giải thưởng 10 triệu đồng, các đội đồng hạng Ba nhận thưởng 7 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhận 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các đội nhận được cúp, cờ, huy chương cùng các phần quà từ đơn vị đồng hành. Cơ cấu giải thưởng này được áp dụng cho cả 2 nội dung (Nam và Nữ).

Cơ cấu giải thưởng được áp dụng cho cả 2 nội dung thi đấu Nam và Nữ. (Ảnh: VYB)

Điểm mới của Giải đấu năm nay là các hoạt động vệ tinh, nhằm khích lệ tinh thần và lan tỏa không khí thi đấu sôi động, gia tăng sự kết nối giữa các đội cùng cổ động viên, khơi dậy niềm tự hào và tạo nên dấu ấn riêng biệt cho từng đơn vị tham gia.

Sự kiện Media Day sẽ diễn ra trước khi mùa giải khởi tranh, là nơi các đội bóng tham gia chụp ảnh đội hình, quay video giới thiệu và thực hiện phỏng vấn, phục vụ cho công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của giải đấu cũng như lan tỏa không khí thi đấu sôi động tới cộng đồng yêu bóng rổ.

Chương trình Tập huấn kỹ năng và sức khỏe học đường “Slay Hard, Play Harder - Khí Chất Hơn, Chơi Chất Hơn” cũng được triển khai từ tháng 10 đến tháng 11 tại các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn Hà Nội, bao gồm chuỗi các hoạt động: Chuỗi workshop chăm sóc sức khỏe học đường với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia uy tín, giải đáp những băn khoăn, lo lắng của các em học sinh ở tuổi dậy thì; Không gian trải nghiệm các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí đa dạng...

Thông tin về Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress năm 2025 sẽ được cập nhật liên tục trên báo VnExpress và Fanpage của chương trình./.

Hơn 250 vận động viên tranh tài Giải vô địch Bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia Giải Bóng rổ 3x3 U16, U18 quốc gia năm 2025 quy tụ hơn 250 vận động viên đến từ 22 đội bóng nữ và 42 đội bóng nam đến từ các tỉnh, thành phố có phong trào luyện tập môn Bóng rổ mạnh.