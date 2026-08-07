Cục diện ASEAN Cup: Việt Nam quyết giành ngôi đầu, Thái Lan vẫn có thể bị loại

Vòng bảng ASEAN Cup 2026 sắp khép lại và những cái tên xuất sắc góp mặt ở vòng bán kết sẽ được xác định sau loạt trận "sinh tử."

Trước loạt trận cuối, Việt Nam (bảng A) và Thái Lan (bảng B) đang là hai đội có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh này.

Việt Nam hướng đến ngôi đầu bảng

Tại bảng A, nhà đương kim vô địch Việt Nam đang dẫn đầu với 7 điểm (hiệu số +10), xếp trên hai đối thủ cạnh tranh là Singapore (7 điểm, hiệu số +3) và Indonesia (6 điểm, +4)

Trên hành trình tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng có được chiến thắng 7-0 trước Timor Leste trong ngày ra quân.

Tiếp đó, "các chiến binh Sao vàng" đã hòa thất vọng 0-0 trước Singapore trên sân nhà nhưng trở lại ấn tượng bằng màn vùi dập Indonesia 3-0 trên sân khách.

Ở lượt trận cuối, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình, trong khi Singapore và Indonesia phải bước vào "đại chiến" tại sân Jalan Besar.

Với cục diện này, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần hòa Campuchia là sẽ chính thức đi tiếp. Tuy nhiên, để thẳng tiến bán kết với ngôi đầu bảng A, đội tuyển Việt Nam cần phải đánh bại Campuchia.

Điều đó đã được vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định ở cuộc họp báo, khi cho biết đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm giành chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng trước khi bước vào vòng bán kết.

"Đây là trận đấu trên sân nhà và chúng tôi hướng tới chiến thắng. Sau trận gặp Singapore, Ban huấn luyện và các cầu thủ đều rất tiếc nuối vì chưa đạt được kết quả như mong muốn. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình và hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ thật đông để tiếp thêm động lực cho đội tuyển," huấn luyện viên Kim Sang Sik nói.

Ông cũng nói thêm: "Việt Nam được đánh giá cao hơn về thứ hạng FIFA, nhưng chúng tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ. Ban huấn luyện sẽ có những tính toán về nhân sự để vừa hướng tới kết quả tốt nhất ở trận đấu này, vừa bảo đảm sự chuẩn bị cho chặng đường phía trước.”

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 20g hôm nay (7/8).

Indonesia (áo đỏ) đang bất lợi sau trận thua Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng giờ với trận đấu này, tại sân Jalan Besar, hai đội tuyển Singapore và Indonesia sẽ phải bước vào trận cầu mang tính "sinh tử."

Đội tuyển Singapore đang có trong tay 7 điểm và chỉ cần hòa ở trận đấu này là sẽ giành quyền vào vòng đấu tiếp theo.

Thậm chí, nếu giành chiến thắng Indonesia, Singapore vẫn có thể giành được ngôi đầu bảng A nếu như Việt Nam không thắng Campuchia tại Mỹ.

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi mà Indonesia (6 điểm) đang bị đẩy vào thế buộc phải thắng mới giành quyền đi tiếp.

Với tính chất căng thẳng, trận đấu giữa Singapore và Indonesia trên sân vận động Jalan Besar hứa hẹn sẽ rất kịch tính.

Cạnh tranh căng thẳng tại bảng B

Cùng với Việt Nam, đội tuyển Thái Lan cũng đang có được ưu thế rất lớn tại bảng B khi đã có được 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận - ghi 8 bàn và chưa thủng lưới lần nào. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa Vàng vẫn chưa chính thức có vé vào bán kết.

Hai tấm vé đi tiếp tại bảng B sẽ chỉ được định đoạt sau lượt trận cuối diễn ra ngày 8/8, khi Thái Lan gặp Myanmar, còn Malaysia chạm trán Philippines.

Tại bảng B, Thái Lan dẫn đầu với 9 điểm, Malaysia và Myanmar bám sát ngay sau với 6 điểm trong khi đội bóng có cơ hội còn lại là Philippines có 3 điểm.

Với cục diện hiện tại, đội tuyển Thái Lan chỉ cần không thua Myanmar ở lượt đấu cuối là sẽ chắc chắn giành quyền vào bán kết với ngôi đầu.

Ngay cả khi bất ngờ thất bại trước Myanmar trên sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Anthony Hudson vẫn sẽ đi tiếp nếu Malaysia không thắng Philippines.

Kịch bản phức tạp nhất xảy ra nếu Thái Lan thua Myanmar, đồng thời Malaysia đánh bại Philippines. Khi đó, cả ba đội Thái Lan, Myanmar, Malaysia sẽ cùng có 9 điểm và phải phân định thứ hạng bằng thành tích đối đầu giữa các đội liên quan.

Ở hai cuộc chạm trán trước đó liên quan đến 3 đội, Myanmar đã thua Malaysia 1-2, còn Thái Lan thắng Malaysia 2-0.

Kết quả này giúp Thái Lan đang nắm lợi thế về đối đầu và chỉ có thể bị loại khỏi giải đấu nếu như họ để thua Myanmar với cách biệt 4 bàn.

Myanmar liệu có gây bất ngờ trước Thái Lan. (Nguồn: aseanutdfc)

Còn với Myanmar, họ đang là đội bóng bất lợi trong "cuộc chiến tam mã," nhưng sẽ vẫn đi tiếp nếu thắng Thái Lan với bất cứ tỷ số nào.

Đối với Malaysia, nhiệm vụ quan trọng nhất với họ lúc này là cần phải đánh bại Philippines trước khi nghĩ đến kết quả trận còn lại. Nếu không thắng, Malaysia phải hy vọng Myanmar không đánh bại Thái Lan.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 7/8: Việt Nam hướng đến ngôi đầu Đội tuyển Việt Nam quyết tâm đánh bại Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình để hướng đến mục tiêu thẳng tiến bán kết với ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, Philippines mới chỉ có 3 điểm. Đoàn quân của ông Carles Cuadrat vẫn có cơ hội đi tiếp nếu thắng Malaysia với cách biệt đủ lớn trong khi Myanmar thua trước Thái Lan.

Khi đó, ba đội Philippines, Myanmar và Malaysia cùng có được 6 điểm; buộc phải phân định thứ hạng bằng thành tích đối đầu giữa các đội liên quan.

Lịch thi đấu lượt cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026 Ngày 7/8

20g00 Việt Nam-Campuchia

20g00 Singapore-Indonesia Ngày 8/8

20g00 Thái Lan-Myanmar

20g00 Philippines-Malaysia