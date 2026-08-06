Những “tọa độ vàng” nào của Việt Nam được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất?

Việt Nam trở thành điểm đến châu Á được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều thứ tư trong mùa Hè năm nay (tăng một bậc so với cùng kỳ năm ngoái), theo công bố ngày 6/8 về mức độ quan tâm của du khách của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda.

Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm nhận định: “Việt Nam vươn lên vị trí thứ tư phản ánh sức hút ngày càng tăng của đất nước đối với nguồn khách châu Âu, không chỉ từ thị trường truyền thống mà còn các thị trường mới nổi. Đà Nẵng và Nha Trang lọt vào top ba cũng làm nổi bật thế mạnh du lịch biển của Việt Nam.”

Việt Nam được đánh giá mang đến cho du khách nhiều lựa chọn để trải nghiệm châu Á theo nhiều cách khác nhau, từ những thành phố năng động, văn hóa bản địa cho đến những bãi biển và thiên đường nghỉ dưỡng đảo.

Ông Vũ Ngọc Lâm cho biết bảng xếp hạng dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trên nền tảng từ tháng 4-6/2026 của khách châu Âu có kế hoạch nghỉ Hè tại châu Á tháng 7-8/2026.

Theo đó, Thái Lan tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu là điểm đến châu Á được tìm kiếm nhiều nhất, tiếp sau là Indonesia và Nhật Bản. Việt Nam đã vươn từ vị trí thứ 5 lên thứ 4, trong khi Malaysia khép lại top 5 điểm đến hàng đầu.

Đáng chú ý, Việt Nam cũng nằm trong top 3 điểm đến có tốc độ tăng trưởng mức độ quan tâm nhanh nhất châu Á từ thị trường châu Âu. Trong số 20 điểm đến hàng đầu, Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm theo năm ấn tượng nhất từ du khách châu Âu với 14%, tiếp theo là Hàn Quốc (13%) và Việt Nam (12%).

Khách Âu trải nghiệm chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Thủ đô. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sự bứt phá của ba quốc gia này cho thấy thị hiếu ngày càng tăng của du khách châu Âu đối với hành trình trải nghiệm đa dạng, vượt ra khỏi những tọa độ du lịch truyền thống của châu Á.

Từ tháng 7-8 là cao điểm du lịch Hè của thị trường khách châu Âu khi các trường học bước vào kỳ nghỉ và nhu cầu xê dịch tăng mạnh. Đặc biệt, mùa Hè năm nay cũng diễn ra ngay sau đợt nắng nóng diện rộng xuất hiện từ đầu mùa tại nhiều quốc gia châu Âu, với nền nhiệt cao bất thường ở nhiều địa điểm.

Trong bối cảnh đó, những điểm đến châu Á, trong đó có Việt Nam sở hữu đường bờ biển dài, các hòn đảo hoang sơ, đô thị sôi động, và những điểm đến giàu giá trị văn hóa càng trở nên hấp dẫn để khách Âu “giải nhiệt.”

Xét theo thị trường nguồn châu Âu, Đức là quốc gia dẫn đầu về số lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam, vượt qua Pháp vốn là thị trường dẫn đầu cùng kỳ năm ngoái. Vương quốc Anh tiếp tục giữ vị trí thứ ba, trong khi Hà Lan vươn lên vị trí thứ tư và Nga khép lại top 5 thị trường hàng đầu.

Theo ông Vũ Ngọc Lâm, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ về lượng quan tâm từ một số thị trường mới nổi cho thấy xu hướng này đang lan rộng ra nhiều quốc gia châu Âu hơn. Dẫn đầu là Azerbaijan với lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tăng 177% so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là Ba Lan với 66% và Thụy Điển với 55%.

Du khách quốc tế "check-in" một trong những biểu tượng giúp nhận diện điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Vị chuyên gia đánh giá, nhờ thương hiệu du lịch phủ sóng rộng hơn và chính sách visa được nới lỏng hơn trong 2025, Việt Nam ghi nhận lượng khách tăng trưởng tốt từ Ba Lan và Thụy Điển. Thủ tục nhập cảnh dễ dàng, kết hợp mạng lưới hàng không quốc tế không ngừng mở rộng và các sản phẩm du lịch đa dạng giúp tạo động lực để du lịch Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới cân nhắc lựa chọn những kỳ nghỉ dài ngày.

Tại Việt Nam, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là hai điểm đến được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất trong năm thứ hai liên tiếp. Nha Trang vươn lên vị trí thứ ba, thế chỗ cho Hà Nội để góp mặt trong top ba điểm đến hàng đầu.

Đà Nẵng luôn duy trì vị thế “hot search,” hay Nha Trang đang tăng trưởng vượt bậc về lượng tìm kiếm đều là minh chứng cho thấy biển Việt Nam là điểm đến ưu tiên của khách châu Âu. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút những du khách tìm kiếm nhịp sống đô thị, khám phá văn hóa và trải nghiệm ẩm thực phong phú./.

Thị trường khách quốc tế nào dẫn đầu lượng khách đến Việt Nam 6 tháng đầu năm? Dù Hàn Quốc có giai đoạn bứt tốc mạnh, nhưng xét cả 6 tháng đầu năm 2026 Trung Quốc vẫn "vượt mặt" xứ sở Kim chi để trở thành thị trường dẫn đầu lượng khách đến Việt Nam.