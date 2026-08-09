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Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2026

Chiều nay, các trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2026. Một số trường đồng thời công bố chỉ tiêu tuyển bổ sung.

Hà An
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: TTXVN)
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: TTXVN)

Các trường đại học đầu tiên đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2026.

Trường Đại học CMC công bố điểm trúng tuyển năm 2026 đối với 19 ngành và chương trình đào tạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời dành 300 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung.

Theo đó, điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 dao động từ 22,7 đến 26,9 điểm trên thang điểm 40.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học CMC theo từng ngành, chương trình đào tạo và phương thức xét tuyển năm 2026 cụ thể như sau:

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Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) công bố điểm chuẩn dao động từ 55,76 đến 85,80/100 điểm. Trường xét tuyển theo phương thức tổng hợp. Điểm chuẩn cụ thể như sau:

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Học viện Ngân hàng công bố mức điểm chuẩn vào trường năm 2026. Theo đó, ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất với 26,61 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

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(Vietnam+)
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