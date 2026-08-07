Bảo đảm chính xác, công khai điểm chuẩn tuyển sinh các trường quân đội

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xét điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự năm 2026.

Chủ trì hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng yêu cầu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng hoàn chỉnh quy định điểm chuẩn vào các học viện, trường quân đội; ban hành, triển khai thực hiện và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các nhà trường tiếp tục rà soát các dữ liệu xét tuyển bảo đảm chính xác trước khi công bố điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển; báo gọi nhập học những thí sinh trúng tuyển theo đúng quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng; khám phúc tra sức khỏe cho các thí sinh đến nhập học bảo đảm chặt chẽ, đúng thời gian, sớm có kết luận; tổ chức hậu kiểm công tác tuyển sinh theo đúng quy chế; tuyển chọn thí sinh trúng tuyển gửi đi đào tạo ở nước ngoài và các trường ngoài quân đội bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đúng quy định của Bộ Quốc phòng.

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương lưu ý các trường cần tăng cường giáo dục, xây dựng niềm tin, thái độ trách nhiệm cho thí sinh trúng tuyển ngay từ khi mới nhập học; đa dạng hóa các hoạt động ngoại khóa, giao lưu; chủ động khảo sát, đánh giá, so sánh chất lượng thí sinh trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh năm 2026. Đồng thời, các trường chủ động tổ chức tổng kết công tác tuyển sinh năm 2026, xây dựng phương hướng công tác tuyển sinh năm 2027; tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tuyển sinh vào các trường Quân đội.

Năm 2026, các học viện, trường quân đội tiếp tục thực hiện Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, tiến hành theo 4 phương thức xét tuyển, tăng thêm 1 phương thức so với năm 2025 là xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực trên máy tính do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Các nhà trường không phân chia chỉ tiêu cho các phương thức và tổ hợp xét tuyển, thực hiện quy đổi tương đương điểm của các phương thức về một thang điểm chung; cộng điểm thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia; thí sinh diện học sinh giỏi bậc trung học phổ thông đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố hoặc có chứng nhận kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực quốc tế. Tổng điểm xét tuyển gồm 3 thành phần: điểm thi của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc điểm thi đánh giá năng lực; điểm cộng (gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích); điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Ban Tuyển sinh quân sự các cấp, hội đồng tuyển sinh các trường quân đội và các cơ quan, đơn vị liên quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển sinh năm 2026.

Các nhà trường đã tổ chức thực hiện tuyển sinh nghiêm túc, khách quan, bảo đảm tính công bằng và công khai trên các trang/cổng thông tin điện tử cũng như các phương tiện truyền thông đại chúng./.

Bộ Quốc phòng lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng tuyển sinh 23 trường quân đội Kỳ thi dự kiến tổ chức sau kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Bài thi gồm 3 phần, mỗi phần thi 50 điểm, tổng số điểm là 150 điểm, mỗi phần thi 50 điểm.