Đắk Lắk bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh vùng biên

Đắk Lắk đang khẩn trương hoàn thiện điều kiện để đưa các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới vào hoạt động từ năm học 2026-2027, góp phần bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đắk Lắk hiện có 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 4 xã biên giới và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ea Rốk do Bộ Quốc phòng đầu tư.

Giai đoạn 1, tỉnh có 4 trường gồm: 3 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới Buôn Đôn, Ia Lốp, Ia R’vê khởi công từ tháng 11/2025 với tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ea Rốk. Tỉnh phấn đấu đưa 4 trường vào hoạt động trong năm học 2026-2027.

Theo bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, qua kiểm tra thực tế, 4 trường được đầu tư giai đoạn 1 cơ bản bảo đảm tiến độ, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8 theo chỉ đạo của tỉnh.

Ngành Giáo dục đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tuyển sinh; đồng thời xây dựng phương án bố trí đội ngũ giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để các trường sớm ổn định, bảo đảm công tác dạy và học ngay khi năm học mới bắt đầu.

Bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh phấn đấu đưa 4 trường vào hoạt động trong năm học 2026-2027. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm học sinh vùng biên có điều kiện học tập, ăn ở đầy đủ; nhà trường thực sự trở thành “ngôi nhà thứ hai” của các em. Các ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và tổ chức tuyển sinh bài bản để các trường hoạt động hiệu quả.

Để tạo điều kiện cho các trường vận hành ổn định, ngày 6/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bổ sung đối với học sinh và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền; chính sách hỗ trợ đối với học sinh và Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ea Rốk.

Công nhân hoàn thiện các hạng mục công trình. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Học sinh bán trú được hỗ trợ tiền ăn trưa 110.000 đồng/tháng, học sinh nội trú được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng; hỗ trợ tiền đi lại từ 120.000-240.000 đồng/tháng tùy khoảng cách; hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn 2 triệu đồng/45 học sinh nội trú/tháng. Thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng trong một năm học.

Riêng học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ea Rốk được hưởng đồng thời chính sách theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP, ngày 27/5/2026 của Chính phủ "quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền" của Chính phủ và chính sách hỗ trợ bổ sung của tỉnh...

Tổng kinh phí thực hiện chính sách đối với các 5 trường nội trú tại các xã biên giới Ia Lốp, Ia Rvê, Ea Bung, Buôn Đôn và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ea Rốk dự kiến khoảng 20,6 tỷ đồng mỗi năm học.

Theo Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Lê Văn Cường, việc ban hành chính sách hỗ trợ bổ sung là cần thiết bởi điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội tại các xã biên giới của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhu cầu hỗ trợ đối với học sinh và nhà trường cao hơn quy định chung.

Chính sách góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và góp phần giữ vững quốc phòng-an ninh khu vực biên giới./.

Khởi công các dự án trường nội trú liên cấp tại Quảng Trị và Đắk Lắk Đắk Lắk và Quảng Trị đã khởi công nhiều dự án trường nội trú liên cấp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh nơi tuyến đầu Tổ quốc.