Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố khung thời gian cố định từ năm học 2026-2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Quyết định số 2308/QĐ-BGDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, áp dụng trong toàn quốc từ năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo.

Cụ thể, thời gian, tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 hằng năm.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1 hằng năm, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5 hằng năm.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở trước ngày 30/6 hằng năm.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7 hằng năm.

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến diễn ra trong các ngày 11 và 12/6 hằng năm.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương. Theo đó, kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo văn bản này, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; trường hợp đặc biệt, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện.

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học./.

Trước thềm năm học mới: Giáo dục tăng tốc từ vùng biên đến đô thị Trước thềm năm học 2026-2027, nhiều nhiệm vụ đang được triển khai với yêu cầu vừa bảo đảm tiến độ, vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả.