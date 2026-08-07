Thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Thay nhân sự làm công tác thi

Ngày 7/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông tin về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 đối với các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, phối hợp triển khai công tác tổ chức kỳ thi lại theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, an toàn, đúng quy chế.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo do ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban.

Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: ông Lâm Thế Hùng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó trưởng Ban thường trực; ông Vũ Lương Thạch, Phó chánh Thanh tra tỉnh; ông Lục Thế Hưng - Phó giám đốc Công an tỉnh; bà Đỗ Thị Thái Hà, Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Hoàng Quốc Cứ, Phó giám đốc Sở Y tế.

Thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang, các sở, ngành, doanh nghiệp viễn thông và Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra ngày 11 và 12/6, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang là bà Vương Ngọc Hà, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Theo phương án của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kỳ thi lại được tổ chức đối với 328 thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang theo Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT ngày 4/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Toàn bộ thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức. Trong số này, có 326 thí sinh dự thi môn Ngữ văn; 328 thí sinh môn Toán; 140 thí sinh môn Vật lí; 113 thí sinh môn Hóa học; 38 thí sinh môn Sinh học; 113 thí sinh môn Lịch sử; 37 thí sinh môn Địa lí; 4 thí sinh môn Tin học và 207 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ gồm: 198 thí sinh tiếng Anh, 7 tiếng Trung Quốc, 1 tiếng Nhật và 1 tiếng Hàn.

Ngoài việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, để bảo đảm tính khách quan, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi theo quy định gồm: Ban Thư ký, Ban In sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, Ban Coi thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo (nếu có) cùng các bộ phận liên quan.

Tất cả nhân sự phục vụ kỳ thi được điều động từ các cơ sở giáo dục không có liên quan trực tiếp đến vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi chính thức. Trước khi làm nhiệm vụ, cán bộ tham gia kỳ thi sẽ được quán triệt, tập huấn quy chế, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu bảo mật.

Đồng thời, lực lượng kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường; việc phân công nhiệm vụ được thực hiện bằng văn bản, thiết lập đầu mối thông tin và chế độ báo cáo xuyên suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh còn được giao phối hợp tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với phụ huynh và thí sinh để thông tin đầy đủ về mục đích, lý do và căn cứ pháp lý của việc tổ chức thi lại để ổn định tâm lý trước kỳ thi.

Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ phòng thi, phòng làm việc, khu vực bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống camera, điện dự phòng và các điều kiện phục vụ; hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh hoàn tất thủ tục dự thi và không để người không có nhiệm vụ vào khu vực thi.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 đối với các môn thi của thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh không vi phạm; đồng thời tạo lập kết quả thi trung thực, khách quan, đủ độ tin cậy để xét công nhận tốt nghiệp và phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026./.

Vụ chuyên Tuyên Quang: Thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp Theo hướng dẫn, công tác tổ chức thi lại được thực hiện theo quy định của Quy chế thi, diễn ra từ ngày 13 đến 15/8. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20/8 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28/8.

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