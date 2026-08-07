Những định hướng lớn trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW vừa được Văn phòng Trung ương Đảng ban hành.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Thông báo số 134-TB/VPTW ngày 02/8/2026).

Về những định hướng lớn trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW giai đoạn tới, Thông báo nhấn mạnh 4 định hướng lớn: (1) Chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. (2) Chuyển căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. (3) Tập trung nguồn lực hình thành sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. (4) Chuyển mạnh từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội./.