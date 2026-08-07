Google Wallet cho phép phụ huynh thiết lập số dư an toàn của con cái

Công ty công nghệ Google (Mỹ) ngày 6/8 cho biết ứng dụng ví điện tử Google Wallet sẽ cho phép phụ huynh thiết lập một khoản số dư an toàn dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.

"Ông lớn" công nghệ này cho biết tính năng mới được thiết kế nhằm giúp phụ huynh rèn luyện thói quen tài chính lành mạnh cho con, đồng thời vẫn có thể giám sát việc chi tiêu của trẻ thông qua các biện pháp bảo vệ tích hợp sẵn.

Phụ huynh có thể đặt hạn mức chi tiêu hàng ngày, xem lại lịch sử giao dịch của con cái và chọn nhận thông báo mỗi khi có giao dịch mua sắm diễn ra. Họ cũng có thể khóa hoặc mở khóa tài khoản nếu thiết bị của trẻ bị mất, hoặc kích hoạt chế độ "tạm dừng chi tiêu" bất cứ lúc nào.

Google Wallet là ứng dụng ví điện tử trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android và thiết bị đeo Wear OS. Ứng dụng này giúp người dùng lưu trữ thẻ ngân hàng, vé máy bay, vé sự kiện và thẻ thành viên kỹ thuật số. Người dùng có thể dùng điện thoại để thanh toán không chạm qua công nghệ giao tiếp không dây tầm ngắn (NFC) mà không cần mang theo thẻ nhựa.

Tính năng mới nói trên giúp Google Wallet bắt kịp các công cụ tài chính cạnh tranh khác, chẳng hạn như Apple Cash Family - dịch vụ cho phép phụ huynh gửi tiền cho con cái, đồng thời theo dõi giao dịch và quản lý các giới hạn chi tiêu.

Ngoài ra, Google cũng đang định vị mình để cạnh tranh với những công ty khởi nghiệp như FamZoo và Greenlight; các dịch vụ này cho phép phụ huynh giáo dục con cái về kiến thức tài chính thông qua hệ thống thẻ ghi nợ trả trước.

Trụ sở hãng Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trẻ em có thể sử dụng thiết bị Android hoặc thiết bị chạy Wear OS để thanh toán một chạm tại bất kỳ nơi nào chấp nhận Google Pay. Google coi tính năng mới này là giải pháp giúp trẻ tự quản lý tiền bạc mà không cần phải có tài khoản ngân hàng thực sự.

Bản cập nhật hiện đang được triển khai tại thị trường Mỹ. Tuy vậy, chưa rõ thời điểm hoặc liệu Google có kế hoạch cung cấp tính năng mới này cho các khu vực khác hay không.

Tính năng mới này được phát triển dựa trên thông báo của Google vào năm 2025, cho phép phụ huynh và người giám hộ tại một số quốc gia nhất định cho phép con cái sử dụng phương thức thanh toán kỹ thuật số trên thiết bị công nghệ sử dụng hệ điều hành Android dưới sự giám sát của họ.

Thẻ thanh toán chỉ có thể được thêm vào khi có sự đồng ý của phụ huynh, và họ sẽ nhận được thư điện tử (email) thông báo mỗi khi con thực hiện giao dịch.

Với bản cập nhật năm 2025, trẻ em cũng có thể sử dụng Google Wallet để truy cập các loại thẻ/vé được hỗ trợ, chẳng hạn như vé sự kiện, thẻ thư viện và thẻ quà tặng./.

Cách chi tiêu khôn ngoan khi trả tiền bằng ví điện tử Dù là thanh toán bằng tiền mặt hay ví điện tử, ý thức được mình đang có bao nhiêu tiền và mình đang sử dụng cho cái gì chính là hai yếu tố quan trọng nhất trong quản lý chi tiêu.

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