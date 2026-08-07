Mỹ: Lãi suất thế chấp tăng lên mức cao nhất kể từ tháng Bảy năm ngoái

Lãi suất thế chấp tại Mỹ đã chạm đỉnh mới trong năm nay khi xung đột đang diễn ra với Iran và quyết định giữ nguyên chi phí vay vốn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Theo thông báo của tập đoàn Freddie Mac hôm 6/8, mức lãi suất trung bình cho khoản vay cố định kỳ hạn 30 năm đã tăng lên 6,69% từ mức 6,66% của một tuần trước đó. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 31/7/2025, thời điểm lãi suất ở mức 6,72%.

Lãi suất thế chấp đã tăng tuần thứ 5 liên tiếp, làm dập tắt hy vọng mua nhà của nhiều người mua tiềm năng - những người vốn đang phải đứng ngoài thị trường do những khó khăn về khả năng chi trả.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA), số lượng đơn xin vay thế chấp mới đã giảm trong hai tuần cuối của tháng 7 khi lãi suất vay mua nhà nhích lên.

Lãi suất thế chấp biến động cùng chiều với lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm; lãi suất này đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 18 tháng vào tuần trước sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về kế hoạch kiểm soát lạm phát của ngân hàng trung ương Mỹ.

Lãi suất trái phiếu dài hạn đã giảm bớt đà tăng trước thông tin Mỹ, Iran và Oman có thể sắp đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Dù vậy, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn cao hơn so với mức ghi nhận trong phần lớn thời gian của năm 2025.

Ngay cả những mức tăng nhẹ trong lãi suất thế chấp cũng có thể dẫn đến việc phải trả thêm hàng trăm đô la tiền lãi. Những người mua nhà với khoản vay 500.000 USD sẽ phải trả thêm hơn 200 USD mỗi tháng cho cả tiền gốc và lãi nếu vay mua bất động sản ở mức lãi suất hiện tại, so với thời điểm cuối tháng 2 khi lãi suất lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 6% kể từ năm 2022.

Hoạt động mua nhà diễn ra không đồng đều, khi những người mua có thu nhập cao vẫn tiếp tục mua nhờ danh mục đầu tư chứng khoán tăng trưởng mạnh, trong khi người mua có thu nhập thấp lại có xu hướng rút lui.

Theo báo cáo tháng Bảy của Zillow Group Inc., doanh số bán nhà ở phân khúc giá rẻ đã giảm 5,4% trong tháng Năm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số bán nhà cao cấp lại tăng 6,2% trong cùng kỳ.

Dữ liệu do Redfin công bố hôm 5/8 cho thấy người Mỹ cần thu nhập gần 110.000 USD mới đủ khả năng mua một căn nhà bình thường đang rao bán tại Mỹ, mức giá vẫn đang ở gần đỉnh lịch sử. Dù nhà ở phân khúc giá rẻ dễ tiếp cận hơn với người Mỹ, nhưng chi phí cải tạo đắt đỏ lại đang khiến loại hình nhà này trở nên khó sở hữu.

Yingqi Xu, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Redfin, nhận định: “Việc mua nhà ở phân khúc giá rẻ luôn đi kèm những sự đánh đổi, và tìm được ngôi nhà phù hợp là một thách thức. Những người mua nhà lần đầu hiện nay đã phải dốc hết ngân sách để chi trả khoản vay thế chấp hàng tháng, vì vậy họ thường e ngại việc phải gánh thêm chi phí cải tạo đắt đỏ."

Ngay cả khi lãi suất duy trì ở mức cao, người mua nhà vẫn có lợi thế thương lượng hơn so với vài năm trước, ít nhất là trên lý thuyết. Số liệu của Redfin cho thấy số lượng người bán đang nhiều hơn số lượng người mua gần 500.000 người trên toàn nước Mỹ, và cứ 5 ngôi nhà đang được rao bán thì có 1 ngôi nhà đã được người bán giảm giá.

Lawrence Yun, chuyên gia kinh tế trưởng của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia (NAR), cho biết: "Thật đáng mừng khi thấy thu nhập tăng nhanh hơn giá nhà, điều này đã góp phần cải thiện khả năng chi trả của người mua. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất trong ngắn hạn đối với khả năng chi trả lại đến từ việc lãi suất vay thế chấp đang tăng cao"./.

Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ năm liên tiếp bất chấp lạm phát cao dai dẳng Xung đột tại Trung Đông làm gia tăng bất ổn đối với triển vọng kinh tế khiến áp lực lạm phát thêm nặng nề và đặt các nhà hoạch định chính sách của Fed trước bài toán khó.

​